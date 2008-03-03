به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اکلشیا، دولت بریتانیا اعلام کرد که این طرح برای جوانان بزرگسال که از پیشینه‌ای متفاوت برخوردارند فرصت زندگی، کار و زندگی در کشورهای درحال توسعه و فقر را فراهم می‌کند.

طی سه سال آینده 2هزار و 500 جوان بزرگسال برای کار داوطلبانه در کشوری درحال رشد و ارتقای آگاهی از مسائل مربوط به توسعه در بریتانیا مورد حمایت قرار می‌گیرند.

این طرح با هزینه 10 میلیون پوندی از سوی وزارت توسعه بین‌المللی و با همکاری سازمانهای امداد اسلامی و مسیحی اجرا می‌شود.

داگلاس الکساندر که دیروز یکشنبه 12 اسفند ماه این طرح را در کالج جنوب بیرمنگام اعلام کرد هدف از اجرای آن را ارائه فرصت به جوانان بریتانیایی برای ایفای سهمی داوطلبانه در زندگی افراد نیازمند خارج از مرزهای این کشور دانست. آنها به‌واسطه زندگی با افرادی که دارای پیشینه‌های متفاوتی بوده و با چالشهای مختلف رو به رو هستند می‌توانند مهارتهای تازه‌ای آموخته و تواناییهای بالقوه خود را برای اینکه شهروند جهانی بهتری باشند به مرحله اجرا بگذارند تا زمانی که بازمی گردنند برای جامعه محلی خود سودمندتر باشند.

این برنامه از تابستان 2008 از غنا و افریقای جنوبی آغاز شده و 10 هفته به طول می‌انجامد. دکتر هانی البانا رئیس سازمان امداد اسلامی در این طرح گفت: این طرح به‌مثابه سیاحت واکتشافی ادامه‌دار از سطوح مختلف فقر و توسطه میان مردم جهان است.