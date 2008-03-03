آموزش و پرورش در خصوص موضوع انبوه سازان خواب نبود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله بور بور صبح امروز در حاشیه همایش مدرسه سازان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مقصر اصلی حذف تبصره ساخت مدرسه به ازای 200 واحد آموزشی توسط انبوه‌سازان را آموزش و پرورش است که به خواب رفته است، گفت: این رسانه ها هستند که در خصوص موضوع انبوه‌ سازان ، خواب بودند چرا که آنها باید این موضوع را باز می کردند.

بور بور ادامه داد: در کشور ما مطبوعات برد ندارند چرا که وقتی از طریق یک مصوبه کارشناسی اعلام می شود انبوه ساز باید مدرسه بسازد، این یک فاجعه است، رسانه ها نمی توانند معنی لغت فاجعه که یک زنگ خطر است را درست عنوان کنند.

وی به مشکلات پیمانکاران در ساخت مدارس اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی پیمانکاران عدم تامین سیمان است که باید وزارت بازرگانی و صنایع در جهت تامین آن اقدام کنند.

معاون نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اظهار داشت: پیمانکاران می گویند که سیمان در بازار آزاد وجود دارد و آنها سیمانشان را باید از این طریق تهیه کنند.

بور بور با بیان اینکه در حال حاضر دو برابر ارزش کار تولید کننده به جیب دلال می رود ، تصریح کرد: رسانه ها باید بپرسند که چگونه است سیمان در بازار آزاد وجود دارد و ما که دولتی هستیم باید سیمانمان را از طریق آنها تهیه کنیم.

معاون نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با انتقاد از رسانه های گروهی گفت: اگر رسانه ها عرضه و هنر دارند دست واسطه ها و دلال ها را از بازار سیمان قطع کنند.