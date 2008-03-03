230 میلیارد ریال تسهیلات زودبازده به بخش حمل و نقل مازندران پرداخت شد

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 230 میلیارد ریال تسهیلات به 332 طرح اقتصادی پرداخت شده و برای یک هزار و 171 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود: تاکنون بیش از هزار طرح با اعتبار یک هزار و 410 میلیارد ریال به بانکهای عامل استان برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند که اجرای این طرحهای زود بازده برای دو هزار و 800 نفر شغل ایجاد می کند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران عنوان کرد: با استفاده از اعتبارات مذکور تاکنون یک هزار و 500 دستگاه وسیله نقلیه عمومی شامل 904 دستگاه خودرو سواری، 30 دستگاه اتوبوس، 250 دستگاه کامیون، 150 دستگاه مینی بوس نوسازی و وارد چرخه حمل و نقل استان شده است.

صالحیان خاطرنشان کرد: به منظور تسریع در روند فعالیتهای حمل و نقل مسافر و توجه به رفاه مسافران نوروزی، فراهم سازی روغن مصرفی و توجه به سوختگیری خارج از نوبت خودروهای مسافربری توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی محول شد.

وی یادآور شد: این اداره کل طی نامه ای از روسای شرکتهای پخش فرآورده های نفتی استان (چالوس و ساری) خواست به منظور فراهم سازی تسهیلات لازم جهت روان سازی حمل و نقل و تشویق رانندگان برای جابجایی مناسب مسافران نوروزی استان، نسبت به تخصیص سهمیه روغن جهت شرکتهای مسافربری استان همچنین سوختگیری خودروهای مسافری خارج از نوبت تمهیدات لازم به عمل آورند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران ادامه داد: به منظور رفاه حال دانشجویان جهت سفرهای نوروزی و کاهش ازدحام مسافر در پایانه های مسافری، اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران طی نامه ای از کلیه روسای دانشگاه ها خواست پیش فروش بلیط ها را جدی گرفته و تمهیدات لازم را به عمل آورند.

وی یادآور شد: این اداره کل جهت جلوگیری از ازدحام جمعیت در روزهای پایانی سال از روسای دانشگاه های آزاد، پیام نور، علوم پزشکی و دانشگاه مازندران خواست تا نسبت به ارائه تمهیدات لازم و اقدامات رفاهی دانشجویان در اهمیت دادن به پیش فروش بلیط های نوروزی و برنامه ریزی رفت و برگشت دانشجویان توجه کرده و ضمن کاهش ازدحام در پایانه ها و شرکتهای مسافری برای آرامش و رفاه دانشجویان خود را در کاهش مشکل تردد و سرگردانی احتمالی در روزهای پر ازدحام سفرهای نوروزی برنامه ریزی لازم داشته باشند.