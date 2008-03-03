عملکردم رضایت بخش بود / کم اشتباه قضاوت کردم

محسن قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: فکر می کنم در بازی مقاومت سپاسی - پرسپولیس توانستم قضاوت خوبی داشته باشم. سعی کردم خطایی از من سرنزد. فکر می کنم در نهایت قضاوتی نه بی اشتباه بلکه کم اشتباه را از خود به نمایش بگذارم. در این بازی اگر هم اشتباهی از من سر زده باشد خوشبختانه در نتیجه و جریان بازی تاثیر نداشته است.

وی با اشاره به اینکه پس از چهار ماه و اندی یک بازی پخش زنده را قضاوت کرده است، ادامه داد: اینکه مربیان و بازیکنان دو تیم مقاومت سپاسی و پرسپولیس نیز در پایان بازی از عملکرد داور ابراز رضایت کرده اند نشان می دهد که کارم از نظر اهالی فوتبال نیز مورد تایید قرار گرفته است. در پایان بازی نیز آقای محمد فنایی ناظر داور مسابقه از عملکردم ابراز رضایت کرد.

داور فوتبال کشورمان در خصوص صحنه های مشکوک به پنالتی در بازی یاد شده، گفت: در یک مورد کریم باقری داخل محوطه جریمه اقدام به زدن تکل کرد که حرکت وی کاملا درست بود. در نیمه دوم نیز حسن رودباریان به درستی توپ را از مقابل پای مهاجم مقاومت دور کرد که در نوع حرکت او هیچ خطایی مشاهده نکردم.

قهرمانی در خصوص اینکه چرا حسین کعبی را با کارت زرد جریمه کرده است، گفت: در این بازی چند بار به حسین کعبی تذکر داده بودم تا اینکه در نیمه دوم بازهم روی زمین افتاد. در آن لحظه به کمک اولم نگاه کردم و او دستور به ادامه بازی داد. با این شرایط حرکت کعبی را تمارض تشخیص دادم و او را با یک کارت زرد جریمه کردم.

وی که در هر دو دیدار رفت و برگشت تیم های پرسپولیس و مقاومت سپاسی را قضاوت کرده است، در خصوص این انتخاب تصادفی کمیته داوران گفت: بازی برگشت در شرایطی متفاوت با دیدار رفت برگزار شد. فکر می کنم در هر دو مسابقه اشتباهات داوری در نتیجه بازی تاثیرگذار نبود و تیم ها متضرر نشدند که همین مسئله برای من رضایت بخش است.