درآمد بقاع متبرکه صومعه سرا امسال 30 درصد افزایش داشته است

احمد جهانباز در گفتگو با خبرنگار مهر در صومعه سرا اظهار داشت: 63 باب بقعه متبرکه در این منطقه وجود دارد که 26 بقعه درآمد زا است.

وی همچنین از بازسازی هفت بقعه در شهرستان صومعه سرا خبر داد و افزود: این پروژه ها با صرف 715 میلیون ریال هم اکنون 40 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امسال نیز230 میلیون ریال اعتبار به این امر اختصاص یافته است.

جهانباز ادامه داد: صومعه سرا، دارای 227 باب مسجد است که برای تعمیر و تجهیز67 مسجد، امسال 479 میلیون ریال اعتبار در اختیار هیئت امنایی مساجد قرار گرفته است.