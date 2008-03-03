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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۴۵

درآمد بقاع متبرکه صومعه سرا امسال 30 درصد افزایش داشته است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان صومعه سرا گفت: درآمد بقاع متبرکه این شهرستان امسال افزون بر 487 میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته، 30 درصد رشد داشته است.

احمد جهانباز در گفتگو با خبرنگار مهر در صومعه سرا اظهار داشت: 63 باب بقعه متبرکه در این منطقه وجود دارد که 26 بقعه درآمد زا است.

وی همچنین از بازسازی هفت بقعه در شهرستان صومعه سرا خبر داد و افزود: این پروژه ها با صرف 715 میلیون ریال هم اکنون 40 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امسال نیز230 میلیون ریال اعتبار به این امر اختصاص یافته است.

جهانباز ادامه داد: صومعه سرا، دارای 227 باب مسجد است که برای تعمیر و تجهیز67 مسجد، امسال 479 میلیون ریال اعتبار در اختیار هیئت امنایی مساجد قرار گرفته است.

کد مطلب 649048

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