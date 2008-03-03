15 داوطلب در حوزه انتخابیه فریمان و سرخس با یکدیگر رقابت می کنند

محمدعلی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در فریمان افزود: 50 هزار و 352 نفر در فریمان و 53 هزار نفر در سرخس و مرزداران واجد شرایط شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس هستند.

وی عنوان کرد: علاوه بر شهرستانهای سرخس و فریمان در هر کدام از شهرهای رضویه و احمد آباد نیز 30 هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند.

فرهادی ادامه داد: در مجموع 185 شعبه اخذ رای، 40 صندوق ثابت شهری و سه صندوق ثابت روستایی آماده دریافت آرا مردم هستند.

فرماندار فریمان همچنین با اشاره به آمادگی سه صندوق سیار شهری و 112 صندوق سیار روستایی، ادامه داد: تلاش می کنیم تا با فعالیت یک هزار و 385 نفر در هیئت های اجرایی، انتخابات هشتمین دوره مجلس با شور و نشاط هر چه بیشتر برگزار شود.