روز سخت آرسنال در زمین قهرمان اروپا / من یونایتد میزبان لیون

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان(قهرمان دوره قبل) که در دیدار رفت این مرحله از رقابت ها در زمین آرسنال به یک تساوی ارزشمند بدون گل دست پیدا کرده، فردا در سن سیرو میزبان این تیم است تا با شکست نماینده انگلستان ،جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها را به دست بیاورد. این در حالی است که آرسنالی ها پیش از این با اطمینان از صعود به مرحله بعدی رقابت ها سخن گفته اند.

دیگر دیدار مهم فردا شب را تیم های منچستریونایتد و لیون برگزار می کنند. منچستر در دیدار رفت و در حالی که تا واپسین لحظات، یک بر صفر شکست خورده بود با گل ته وز، به نتیجه تساوی دست پیدا کرد تا در این دیدار امیدوارانه تر به مصاف حریف فرانسوی خود برود. برنامه کامل رقابت های دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی به این ترتیب است:



سه شنبه 14/12/86

* میلان - آرسنال

* بارسلونا - سلتیک

* منچستریونایتد - لیون

* سویا - فنرباغچه

چهارشنبه 15/12/86

* چلسی - المپاکوس

* پورتو - شالکه

* رئال مادرید - رم

دیدار تیم های اینتر و لیورپول سه شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. از آنجایی که میلان روز سه شنبه در سن سیرو به میدان می رود، اینتر قادر نیست یک روز پس از این دیدار، در همین ورزشگاه میزبان لیورپول باشد.