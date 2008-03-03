دشمنان درصدد تاثیر گذاری بر رفتار سیاسی مردم در انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، ظهر دوشنبه در نشستی با اعضای ستاد انتخابات و فرمانداران استان کرمانشاه اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی تمام تلاش خود را جهت تاثیر گذاری بر افکار عمومی و رفتار سیاسی مردم به کار گرفته اند اما با اتکا به خداوند متعال، رهبریهای رهبر معظم انقلاب و هوشیاری، شعور و درک بالای سیاسی مردم، هرگز به اهداف شوم خود نخواهند رسید.

وی افزود: دشمنان در خارج از کشور تلاش می کنند تا با زمینه سازی جهت تحقق کاهش مشارکت و حضور مردم در انتخابات، تحلیلهای بعدی خود را در خصوص عدم وجود پایگاه مردمی انقلاب اسلامی داشته باشند و عنوان کنند که انقلاب پایگاه خود را از دست داده است اما مردم ایران همواره در مراسم و مناسبتهای مختلف امید آنها را به یاس تبدیل کرده اند.

عباس زاده با اشاره به تفاوتهای انتخابات هشتمین دوره مجلس با انتخابات گذشته بیان داشت: با درک درست و صحیح از شرایط بین المللی و سیاسی کشور، خواهیم دید که نتیجه این انتخابات در روند حرکت انقلاب بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود بر همین اساس انتخابات پیش رو با انتخابات گذشته متفاوت خواهد بود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه عده ای در داخل و خارج از کشور سعی در ارائه تصویری غیر واقعی از دستاوردهای دولت دارند، خاطرنشان کرد: دشمنان در پی تشدید فضای مجازی، ایجاد فضای تبلیغاتی و روانی، تشدید فشارهای خارجی، اقدامات عصبیت محور و افول اخلاق در این انتخابات هستند اما خوشبختانه مردم ایران اسلامی آگاه و هوشیار بوده و به خوبی مسائل را درک می کنند.

وی در ادامه سخنان خود با طرح این سئوال که راز دشمنی آمریکا با ایران اسلامی چیست، ‌تصریح کرد: از زمانی که اندیشه و مدیریت الهی انقلاب اسلامی از لابه لای کتابها، کنج اتاقها، مساجد و حوزه های علمیه و تالیفات علما بیرون آمد و به الگوی عملی تبدیل شد، این دشمنی ها آغاز شد به طوریکه دشمنان توطئه ها، دسیسه ها و اهداف شوم خود را برای ضربه زدن به این نظام مقدس به کار گرفتند.

عباس زاده مشکینی شکل گیری دولت نهم را برآمده از دل مردم عنوان کرد وگفت: از دل توده های مردم دوستی با ارائه شعارها و ارزشهای انقلاب اسلامی شکل گرفت و مردم احساس کردند که این دولت در جهت تحقق این شعارها تلاش و جدیت خواهد کرد.

وی دستاوردهای دولت در بعد سیاسیت خارجی به ویژه دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای را بسیار مهم و برجسته دانست و اظهار داشت: این دولت ثابت کرد که غنی سازی اورانیوم از دل بحران می گذرد و اعتماد سازی مسئله ای را حل نمی کند زیرا تلاش برای جلب اعتماد تا زمانیکه اصول و سیاست کشورهای ظالم و زورگو حاکم است، مسئله ای را حل نخواهد کرد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور، گسست پیوند تعلیق و مذاکره از سوی دولت نهم را یکی دیگر از دستاوردهای این دولت در بعد سیاست خارجی برشمرد و خاطرنشان کرد: دولت ایران ثابت کرد که رفتار ایران تابع تهدید نیست زیرا هر جا که ایران در خصوص انرژی هسته ای کوتاه آمده آنها به سمت جلو حرکت کرده اند.

وی تصریح کرد: آمریکائیان پس از اینکه جرات و توان حمله به ایران را پیدا نکردند گزارش خود را در خصوص انرژی هسته ای ایران با مدیرکل آژانس هسته ای همسو کردند زیرا به این نتیجه رسیدند که ایجاد فضای جنگ برای حمله به ایران در سطح بین المللی میسر نیست.

عباس زاده مشکینی با بیان اینکه آمریکا در دنیا یک رقیب ایدئولوژیک برای خود پیدا کرده است و در کنار بزرگترین مرکز پایگاه نظامی خود یک موج بیداری و الهام بخش را حس می کند، ادامه داد: دشمنان انتخابات آینده را به دقت زیر نظر دارند بر همین اساس انتخابات آینده از ارزش، اعتبار و حساسیت مضاعفی برخوردار است.

وی انتخابات را مبتنی بر دو نگرش فرآیند محور و پروژه محور برشمرد و اظهار داشت: در انتخابات فرآیند محور، مشارکت صحیح مردم، بیان مطالبات حقیقی و انتقال خواسته های آنان به هیئت حاکمه همچنین مشارکت دادن آنان در تصمیم گیریهای لحاظ می شود.

عباس زاده مشکینی در ادامه سخنان خود با اشاره به گفتمان انقلاب اسلامی بیان داشت: گفتمان انقلاب اسلامی به معنای نگاه توامان به عقل است اما گفتمان غیر انقلاب اسلامی تنها به عقل بریده از وحی اتکاء دارد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ویژگیهای گفتمان انقلاب اسلامی را مبتنی بر جمهوریت، اسلامیت، احترام به مالکیت خصوصی و عمومی، اصول گرایی، ‌اصلاح طلبی واقعی و عملکرد و رویکرد عنوان کرد و افزود: داشتن دغدغه کار آمدی، شکستن حلقه بسته مدیران به نفع نخبگان جوان شایسته، استقلال نسبی از لابه لای قدرت و ثروت و تحلیل وضعیت موجود کشور و انقلاب چهار ویژگی کار آمدی است.

در ادامه جلسه اعضای ستاد انتخابات و فرمانداران استان به بیان دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادان خود پیرامون برگزاری انتخاباتی پرشور و با شکوه جهت محقق شدن بسترهای لازم برای حضور حداکثری مردم پرداختند.