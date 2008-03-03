لزوم درخواست انگلیس از آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیته منتخب امور خارجی مجلس عوام انگلیس اعلام کرد: بعید است که هر گونه اقدام قهر آمیزعلیه ایران موفقیت آمیز باشد و این اقدام تنها به تنشها در خاورمیانه دامن خواهد زد.

با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران که حتی سازمانهای جاسوسی آمریکا در گزارش اخیر خود به این حقیقت اعتراف کرده و تهران هم بارها تاکید کرده است، سلاح هسته ای هیچ جایی در دکترین دفاعی آن ندارد؛ این کمیته همچنین از وزیران دولت انگلیس خواست از همتایان آمریکایی خود بخواهند پیشنهاد ارائه ضمانتهای امنیتی به ایران را در صورتی مد نظر داشته باشند که تهران اطمینانهای "موثق و قابل تاییدی" را مبنی برحرکت در فضای غیر صلح آمیز نخواهد داشت.

این کمیته در گزارش خود با عنوان "امنیت جهانی : ایران" آورده است :"اقدام سخت وقهر آمیزبعید است موفقیتی در پی داشته باشد و می تواند با واکنش خشونت بار بی اندازه ای روبرو شود."

در ادامه این گزارش بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران آمده است :"ما پیشنهاد می دهیم که دولت (انگلیس) از واشنگتن بخواهد پیشنهاد ارائه یک ضمانت امنیتی معتبر به ایران را بررسی کند، البته در صورتی که دولت ایران در ازای آن ضمانت موثق و قابل تاییدی را پیشنهاد دهد مبنی بر اینکه وارد برنامه غیر صلح آمیز هسته ای نشود و همکاری خود را با جامعه بین المللی در دیگر حوزه ها بهبود بخشد."

این کمیته همچنین از وزیران انگلیسی خواست آمریکا را تحت فشارقراردهد تا به صورت مستقیم با ایران درباره برنامه هسته ای آن تعامل کند زیرا نبود چنین تعاملی، جامعه بین المللی را از یک ابزار دیپلماتیک مهم محروم کرده است.

در این گزارش بدون هیچگونه اشاره به زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی چنین القاء شده است : یک احتمال قوی وجود دارد که ایران توانایی ساخت سلاح را تا سال 2015 داشته باشد و دیگر کشورهای خاورمیانه را به سوی توسعه برنامه های سلاح هسته ای خود سوق می دهد.

در قسمت پایانی این گزارش نمایندگان انگلیسی بدون توجه به نقش مخرب نیروهای خارجی درایجاد تنش وناامنی های خاورمیانه آمده است :" این اقدام به تنشهای منطقه ای دامن خواهد زد و به طور جدی ان پی تی را تضعیف خواهد کرد.