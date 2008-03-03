یک ایرانی داور جشنواره جایزه جهانی فیلم کوتاه

به گزارش خبرنگار مهر، خوش‌نظر در بخش فیلم‌های انیمیشن کوتاه جشنواره جایزه جهانی فیلم کوتاه که 15 مارس 2008 (25 اسفند 86) در نیویورک برگزار می‌شود، در کنار داورانی از آلمان، آمریکا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه و ... آثار را ارزیابی می‌کند. این جشنواره در دو بخش فیلم‌های کوتاه با 35 اثر و فیلم‌های انیمیشن کوتاه با 41 اثر برگزار می‌شود.

خوش‌نظر ساخت انیمیشن‌هایی چون "مدار صفر درجه"، "لابیرنت" و ... را در کارنامه خود دارد. وی تاکنون برای این دو فیلم از جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی جوایزی را از آن خود کرده است.