80 درصد نامه های مردم تربت جام به رئیس جمهور پاسخ داده شد

سید محسن کلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در تربت جام افزود: از میان 25 هزار و 738 فقره نامه ارسالی از سوی مردم در سفر رئیس جمهور به تربت جام به 20 هزار و 675 فقره نامه پاسخ داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: سه هزار و 306 فقره نامه در دست اقدام است و طی سه ماه نخست سال آینده کار رسیدگی به آنها به اتمام می رسد.

کلالی همچنین تعداد نامه های غیرقابل اقدام را یک هزار و 490 فقره اعلام کرد که به دلایل مختلف از جمله نداشتن آدرس و عدم حضور فرستنده نامه، اقدام بر روی آنها متوقف شده است.

فرماندار تربت جام اظهار داشت: سه هزار و 306 نامه نیز در دست اقدام است و 267 نامه نیز به دیگر سازمانهای مربوطه ارجاع شده است.

وی عنوان کرد: در راستای افزایش سرعت پاسخگویی به نامه های ارسالی مردم، برخی از نامه ها به طور مستقیم توسط ادارات کل به ادارات شهرستانها ارسال و پاسخگویی به آنها انجام شده است.