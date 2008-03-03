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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۸

رایزن ایران در جنوب شرق آسیا:

مهاجرت دانشجویان ایرانی به مالزی افزایش یافت / ایجاد تشکلهای دانشجویان ایرانی در مالزی

مهاجرت دانشجویان ایرانی به مالزی افزایش یافت / ایجاد تشکلهای دانشجویان ایرانی در مالزی

رایزن علمی و فرهنگی ایران در جنوب شرق آسیا گفت: طبق آمار سفارتخانه در مهر ماه 85تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در مالزی 900 نفر برآورد شده که این تعداد هم اکنون به 4 هزار نفر افزایش یافته است. البته آمار غیر رسمی حکایت از تحصیل بیش از 4 هزار دانشجو در این کشور می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید عالی امروز در نشست مطبوعاتی مدیر کل بورس وزارت علوم و رایزنان علمی ایران در وزارت علوم افزود: شباهت رسوم و فرهنگ ایران و مالزی، تبلیغات وسیع این کشور و هزینه های کم مهمترین دلایل افزایش این آمار است.

وی دانشگاههای مالزی را در سطوح مختلف مورد تأیید وزارت علوم دانست و گفت: در هر دانشگاهی که بالغ بر 25 دانشجوی ایرانی درآن تحصیل کنند، تشکل دانشجویی ایجاد شده است.

رایزن علمی و فرهنگی ایران در کشورهای جنوب شرق آسیا افزود: بیمه دانشجویی با توجه به هزینه های بالای درمان در کشور مالزی در سطح گسترده ای توسط رایزنی ایران انجام شده است.

وی درباره مهاجرت دانشجویان به کشور ژاپن افزود: افرادی برای تحصیل به ژاپن سفر می کنند که می خواهند زبان ژاپنی یاد بگیرند. عمده دانشجویانی که در حال حاضر در این کشور تحصیل می کنند، بورسیه ژاپن هستند ولی به دلیل هزینه های بالای این کشور به خودی خود به این کشور سفر نمی کنند.

کد مطلب 649058

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