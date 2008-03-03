احیا و مرمت قنوات در کلات 100 درصد پیشرفت داشته است

اکبر داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کلات اظهار داشت: این پروژه از جمله مصوبات سفر رئیس جمهور در سفر به استان خراسان رضوی بود که با اعتبار 512 میلیون ریال به طور کامل اجرا شده است.

وی همچنین از پایان عملیات اجرایی این پروژه در سال جاری خبر داد.

فرماندار کلات با اشاره به یکی دیگر از مصوبات سفر هیئت دولت در خصوص پروژه تکمیل و تعمیر مساجد شهرستان افزود: پروژه بازسازی اماکن متبرکه و حفظ و نگهداری مساجد با اعتبار 170 میلیون ریال با پیشرفت 100 درصدی، اجرا شده است.

وی طرح ممیزی اراضی ملی را از دیگر مصوبات سفر ریاست جمهوری در زمینه منابع طبیعی دانست و بیان داشت: این پروژه با اعتبار 100 میلیون ریالی هم اکنون به پیشرفت 100 درصدی رسیده و عملیات اجرایی آن پایان یافته است.

داوودی در خصوص عملیات اجرایی آبخیزداری این شهرستان نیز عنوان کرد: عملیات اجرایی این پروژه ها با 600 میلیون ریال اعتبار به پایان رسیده و آماده بهره برداری است.