یادمان شهدای گمنام عملیات رمضان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین عشقی فرمانده قراگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان، ضمن اعلام این خبر گفت: این یادمان در بیش از 3 هزار و 200 متر مربع مساحت بنا شده که 372 متر آن به احداث حسینیه شهدای گمنام اختصاص داده شده است.

سرهنگ حسین عشقی افزود: این یادمان با هزینه ای معادل 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، در محل مزار 12 شهید گمنام عملیات رمضان بنا شده است.

وی خاطر نشان کرد: پیکرهای این شهدا که جمعی از پرسنل لشکر 41 ثارا... سپاه پاسداران کرمان بودند، در این منطقه کشف و همزمان با روز عرفه در سال 79 با حضور کاروان های راهیان نور تشییع و به خاک سپرده شدند.

فرمانده قراگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان، تصریح کرد: همزمان با بهره برداری از یادمان شهدای گمنام عملیات رمضان، بازدید جمعی و گروهی کاروان های راهیان نور از این یادمان در منطقه زید آغاز خواهد شد.

وی از حرکت راهیان نور به عنوان رزمایشی فرهنگی یاد کرد و افزود: امروز جریان فرهنگی راهیان نور به برکت ایثارگری شهیدان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس به یک برنامه عظیم و جریان ساز فرهنگی تبدیل شده و برکات فراوانی را برای نظام و انقلاب به ارمغان آورده است.

گفتنی است، عملیات رمضان همزمان با شب شهادت مولای متقیان امام علی(ع) در روز 23 تیر 61 با رمز مبارک یاصاحب الزمان ادرکنی اجرا شد.

بر اساس این گزارش، اعزام کاروان های راهیان نور به شکل مردمی و سازمان یافته از دهه فجر امسال آغاز شد و تا 15 فروردین 87 ادامه خواهد داشت.