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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۴

آثار نخستین جشنواره بین‌المللی عفاف و حجاب "نور" عرضه می‌شوند

در نخستین جشنواره بین‌المللی تولیدات رسانه‌ای عفاف و حجاب "نور" در 5 بخش فیلم، عکس، گزارشهای رسانه‌ای، رسانه‌های دیجیتال و آثار ادبی و پژوهشی، تاکنون 4 هزار و 772 اثر دریافت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نخستین جشنواره بین المللی تولیدات رسانه‌ای عفاف و حجاب " نور"، سید صابر امامی دبیر اجرایی جشنواره نور تعداد آثار رسیده را با توجه به نخستین دوره برگزاری این جشنواره مطلوب دانست و اظهار داشت: طبق آمار به دست آمده از دبیرخانه، گزارشهای رسانه‌ای با 3 بخش تلویزیون، مکتوب و رادیویی به ترتیب با 160 اثر، 1 هزار و 604 اثر و 136 اثر بالاترین آمار را در آثار دریافت شده به این جشنواره را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در ادامه یادآور شد: تعداد آثار رسیده در حوزه عکس با سه بخش عکسهای خبری، خلاقه و بخش ویژه حجاب در اقوام به ترتیب 349 اثر، 472 اثر، 478 اثر و جمعا 1 هزار و 300 قطعه عکس هستند.

به همین ترتیب در بخش ادبی و پژوهشی شامل شعر، داستان، مقاله به ترتیب با 409 اثر، 109 اثر، 423 اثر و جمعاً 941 اثر را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش رسانه‌های دیجیتال شامل وبلاگها و وب سایتها 230 اثر، cd‌های چندرسانه‌ای (مولتی مدیا) 28 اثر و در بخش ویژه نرم‌افزار موبایل 2 اثر و در مجموع 260 اثر دریافت شده‌اند.

کد مطلب 649062

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