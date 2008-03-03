افزایش 30 درصدی سطح زیر کشت و عملکرد سیب زمینی طرح استمرار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمد مهدی بحرینی سطح زیر کشت سیب زمینی طرح استمرار در سال جاری را 7 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: سال گذشته 4 هزار و 500 هکتار به کشب سیب زمینی طرح استمرار اختصاص یافته بود.

وی با اشاره به این که متوسط عملکرد سیب زمینی طرح استمرار 30 تن در هکتار است، اظهار داشت: بالاترین عملکرد تولید سیب زمینی طرح استمرار در جنوب استان فارس و مناطقی از جیرفت با 70 تن در هکتار گزارش شده است.

بحرینی به برداشت 200 هزار تن سیب زمینی طرح استمرار در سالجاری از استانهای جنوبی کشور اشاره و پیش بینی کرد تا پایان امسال 30 تا 40 هزار تن به تولیدات این محصول افزوده شود.

وی همچنین پیش بینی کرد با ادامه برداشت سیب زمینی در فصل بهار، میزان تولید این محصول در استانهای جنوبی و استان گلستان با 50 درصد افزایش به 350 تا 400 هزار تن برسد.

مدیر کل دفتر سبزی و صیفی استفاده از کودهای آلی، زیر مغزی و کود حیوانی، به کارگیری روشهای بهزراعی و آبیاری تحت فشار را از عوامل افزایش تولید سیب زمینی در کشور بر شمرد و در همین حال خواستار پرداخت به موقع تسهیلات مورد نیاز کشاورزان برای اجرای برنامه های مربوط به بهبود و افزایش تولید سیب زمینی در کشور شد.

بحرینی با بیان این که سیب زمینی طرح استمرار از نظر سطح زیر کشت و تولید، 5 درصد کل تولید این محصول در کشور را تشکیل می دهد، ابراز داشت: طرح استمرار سیب زمینی در راستای افزایش ضریب اطمینان از ذخیره سازی و رفع کمبود این محصول و همچنین تنظیم بازار نقش بسیار ارزنده ای دارند.

بحرینی اعطای بخشی از تسهیلات 30 میلیارد ریالی سرمایه در گردش اعتبارات معاونت تولیدات گیاهی به منظور بهبود کشت و تولید بذرهای اصلاح شده را از جمله حمایت های وزارت جهاد کشاورزی از طرح استمرار سیب زمینی نام برد.

وی در مورد کشت بذرهای اصلاح شده افزود: برای افزایش تولید بذرهای مناسب مناطق گرم کشور در سه استان اصفهان، کرمان و فارس، برنامه ریزی هایی از چند سال پیش صورت گرفته و امیدواریم سال آینده بخش اعظمی از بذرهای اصلاح شده و مورد نیاز مناطق جنوبی کشور در این استان تولید و بین کشاورزان توزیع شود.