توصیه رایزن ایران به دانشجویان علاقمند به دانشگاههای آمریکا و کانادا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا معینی امروز در نشست مطبوعاتی مدیر کل بورس وزارت علوم و رایزنان علمی ایران در وزارت علوم تعداد دانشجویان ایران شاغل به تحصیل در کانادا را 7 هزار دانشجو ذکر کرد و افزود: دانشجویان ایرانی در کشورهای آمریکا و کانادا جزء قوی ترین دانشجویان دانشگاههای این کشورها محسوب می شوند.

رایزن علمی و فرهنگی ایرن در کشورهای آمریکا و کانادا گفت: نحوه همکاری متخصصین و دانشمندان ایرانی مقیم کانادا و آمریکا با ایران در دستور بررسی است و در نظر داریم ایجاد رابطه بین این متخصصین و دانشگاهها و مراکز علمی کشور تسهیل شود.