  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۳

توصیه رایزن ایران به دانشجویان علاقمند به دانشگاههای آمریکا و کانادا

توصیه رایزن ایران به دانشجویان علاقمند به دانشگاههای آمریکا و کانادا

رایزن علمی و فرهنگی ایران در کشورهای آمریکا و کانادا گفت: با توجه به اینکه سطح دانشگاههای ایران در مقطع کارشناسی بسیار بالا است داوطلبان تنها در مقاطع تحصیلات تکمیلی به دانشگاههای آمریکا و کانادا مهاجرت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا معینی امروز در نشست مطبوعاتی مدیر کل بورس وزارت علوم و رایزنان علمی ایران در وزارت علوم تعداد دانشجویان ایران شاغل به تحصیل در کانادا را 7 هزار دانشجو ذکر کرد و افزود: دانشجویان ایرانی در کشورهای آمریکا و کانادا جزء قوی ترین دانشجویان دانشگاههای این کشورها محسوب می شوند.

رایزن علمی و فرهنگی ایرن در کشورهای آمریکا و کانادا گفت: نحوه همکاری متخصصین و دانشمندان ایرانی مقیم کانادا و آمریکا با ایران در دستور بررسی است و در نظر داریم ایجاد رابطه بین این متخصصین و دانشگاهها و مراکز علمی کشور تسهیل شود.

کد مطلب 649064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها