تولد 160 سالگی مردی که سرنوشت ارتباطات هزاره سوم را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، تمام کاربران گوگل، امروز- سوم مارس - در لوگوی بزرگترین موتور جستجوی دنیا تصویر مردی را مشاهده کردند که یک تلفن قدیمی را در کنار گوش خود قرار داده است. در حقیقت انتخاب این لوگو از سوی گوگل به پاس ارج نهادن به خدمت بسیار بزرگی است که بل به جامعه بشری کرد. خدمتی که منشاء عصر ارتباطات دنیای هزاره سوم است.

لوگوی گوگل به مناسبت تولد بل

الکساندر گراهام بل، مخترع و دانشمند اسکاتلندی در سوم مارس 1848 در ادیمبرا (اسکاتلند) متولد و در دوم آگوست 1922 در بادیک (کانادا) در گذشت.

سالها است که بل به عنوان مخترع تلفن شناخته می شود اما در ژوئن سال 2002 پارلمان آمریکا سندی را به تصویب رساند که براساس آن الکساندر گراهام بل، مخترع تلفن نیست و در عوض "آنتونیو مئوچی" مخترع واقعی آن است.

نام واقعی که در ادیمبرا برای "بل" به ثبت رسیده است، الکساندر بل است که بعدها خود وی به دلیل علاقه ای که به "الکساندر گراهام" یکی از دوستان خانوادگیشان داشت نام خود را به "الکساندر گراهام بل" تغییر داد.

بیشتر اعضای خانواده بل به تدریس فن بیان مشغول بودند به طوری که پدر پدربزرگش در لندن، عمویش در دوبلین و پدرش الکساندر ملویل بل در ادیمبرا به تدریس این علم می پرداختند.

بل در مدرسه عالی سلطنتی ادیمبرا تحصیل کرد و در سن 13 سالگی از این مدرسه دیپلم گرفت. در 16 سالگی به عنوان "جوانترین معلم" در رشته های فن بیان و موسیقی در آکادمی "وستون هاوس" در "مورای" اسکاتلند مشغول به کار شد. یکسال بعد به دانشگاه ادیمبرا راه یافت و خیلی زود به دانشگاه کالج لندن رفته و از آنجا لیسانس گرفت.

در سال 1870 در سن 23 سالگی به همراه خانواده اش به کانادا مهاجرت و در "برانتفورد" اقامت کرد.

پیش از ترک اسکاتلند، بل علاقه بسیاری به تلفن پیدا کرده بود و بنابراین در کانادا علاقه خود را در اختراع این ماشین ویژه مخابرات دنبال کرد.

دراین زمان پیانویی را اختراع کرد که توانایی ارسال موسیقی را به صورت سیگنالهای الکتریکی به دستگاه خاصی که با فاصله از پیانو قرار می گرفت داشت.

در سال 1873 به همراه پدرش به مونترال رفت و در آنجا به تدریس فنون برقراری ارتباط به افراد "کر و لال" پرداخت.

سپس به بوستون آمریکا رفت و در دانشگاه بوستون تحقیقات خود را در عرصه اختراع تلفن ادامه داد. به این ترتیب توانست تلفنی را اختراع کند که نه تنها توانایی ارسال نتهای موسیقی را داشت، بلکه می توانست واژگان را هم منتقل کند. بل با کمک حامی مالی آمریکایی خود توانست در 17 مارس 1876 شماره ثبت 174.465 برای حفظ "متد و روش ارسال صدا به دستگاههای دیگر تلفنی" را دریافت کند.

الکساندر گراهام بل در حال صحبت با تلفن

در سندی که در پارلمان آمریکا در اثبات اینکه "آنتونیو مئوچی" مخترع تلفن است، به تصویب رسید آمده است: "آنتونیو مئوچی" که پول کافی برای ثبت اختراع خود (تلفن) را نداشت، توانست در سال 1871 تنها یک حق انحصاری موقت به دست آورد که باید هر سال آن را با پرداخت 10 دلار تمدید می کرد اما وی توانست هزینه تمدید ثبت این اختراع را تنها تا سال 1973 پرداخت کند."

پس از ثبت امتیاز اختراع تلفن، الکساندر گراهام بل آزمایشات خود را در عرصه ارتباطات ادامه داد و دستگاه فرستنده "فتوفونیک صدا با اشعه نوری" را اختراع کرد. این دستگاه اساس سیستمهای مدرن برپایه فیبرهای نوری است.

وی همچنین در عرصه پزشکی نیز فعالیتهایی را انجام داد و تکنیکهایی را برای آموزش حرف زدن ناشنوایان ابداع کرد.

در مجموع 18 اختراع به نام بل به ثبت رسیده است که به تنهایی به نتایج آنها دست یافته و 12 اختراع نیز با همکاری دیگران از وی باقی مانده است.

در سال 1882 تابعیت رسمی آمریکا را گرفت و در سال 1888 یکی از بنیانگذاران "انجمن National Geographic" و دومین رئیس این انجمن شد.

بل در 11 جولای 1877 با "مبل هوبارد" که یکی از دانشجویان کرولال بل در دانشگاه بوستون بود، ازدواج کرد. نام بل در میان 100 مرد بزرگ انگلیس، 100 مرد بزرگ آمریکا و 10 مرد اول کانادا به ثبت رسیده است.