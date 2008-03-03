به لیست واحد اصولگرایان امیدواریم

سید شهاب الدین صدر، دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهارداشت: لیست جبهه های استانی نیز نهایی و به آنها ابلاغ شده است که به زودی اعلام خواهد شد.

وی انصراف ابوالحسن نواب و ورود حسن غفوری فرد به لیست جبهه متحد اصولگرایان را قطعی خواند و درباره مشکل مدرک تحصیلی ثمری، افزود: مشکل مدرک حجت الاسلام ثمری حل شده و وی درلیست جبهه متحد تهران باقی خواهد ماند و انصرافی در کار نخواهد بود.

صدر درباره فعالیت های گروه چهار نفره ای که در جبهه متحد برای رایزنی با سایر افراد و گروه های اصولگرا تشکیل شده، گفت: تعامل و تلاشی که تاکنون صورت گرفته امیدواری زیادی را برای بیرون آمدن فهرستی واحد از سوی اصولگرایان در انتخابات 24 اسفند ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: این مذاکرات و رایزنی ها برای وحدت هرچه بیشتر اصولگرایان در انتخابات آتی همچنان ادامه خواهد یافت.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان درباره حضورغفوری فرد، امیررضا خادم و حسین مظفر درلیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان در تهران نیز تصریح کرد: آقای غفوری فرد که وارد لیست شده و تعامل و رایزنی ها هم همچنان ادامه دارد.

وی افزود : هنوز لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان در تهران اعلام نشده که افراد آن مشخص باشند.

صدر با اشاره به نحوه تبلیغات انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم خاطرنشان کرد که انجام تبلیغات این جبهه در انتخابات آتی تنها بر اساس قوانین و مقررات موجود خواهد بود.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در پایان اعلام کرد: اگر قرار باشد این جبهه همایشی را برای نحوه تبلیغات انتخاباتی خود برگزار کند در نشست خبری فردا اعلام خواهد شد ضمن اینکه در استان ها قرار بر این شده که جدا از تبلیغات جبهه هر نامزد با تشکیل ستاد انتخاباتی، خود نیز به انجام تبلیغات انتخاباتی بپردازد.