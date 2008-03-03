حضور کمرنگ مطلوب دشمن در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی، ظهر امروز در همایش مشترک ائمه جمعه و فرمانداران استان مرکزی اظهار داشت: شرکت در انتخابات وظیفه ‌ای ملی و دینی است زیرا دشمن برای کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات همه امکانات خود را به کار گرفته است.

وی افزود: انتخابات ایران اسلامی از سالم ‌ترین انتخاباتی است که در دنیا برگزارمی‌شود زیرا در این مملکت هدف، خدمت رسانی بیشتر به مردم و اعتلای اسلام ناب است.

امام جمعه اراک عنوان کرد: مردم شریف، آگاه و فهیم با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، نامزد اصلح را انتخاب کنند تا بتوان شاهد رشد و پیشرفت بیشتر کشور باشیم.

استاندار استان مرکزی نیز با تاکید بر اینکه استان آماده برگزاری انتخابات است، گفت: مسئله مهم در انتخابات، برگزاری انتخاباتی سالم و صیانت از آرای مردم است که در استان مرکزی تاکید جدی بر آن است.

عبدالله سهرابی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی وزارت کشور، صیانت از آرا مردم است خاطر نشان کرد: فرمانداران و ائمه جمعه نقش مکمل در انتخابات دارند و باید این وظیفه دینی از سوی ائمه جمعه مورد تاکید باشد.

وی با بیان اینکه همه عوامل و نیروها در استان آماده برگزاری انتخاباتی پر شور و سالم هستند، ادامه داد: هر فردی را که مردم انتخاب کنند برای ما قابل احترام است بنابراین مهم‌ترین موضوع در انتخابات حضور حداکثری و انتخاب نامزد اصلح است.

سهرابی در ادامه با اشاره به اینکه استان مرکزی برای انجام دور دوم سفر هیئت دولت آماده است، بیان داشت: همچنین استان آماده سفر خبرنگاران دولت برای بررسی میزان پیشرفت مصوبات دولت در سفر اول به استان است و برنامه هایی که در مصوبات سفر دولت نورد نیاز است نیز بسته شده است.

وی یادآور شد: در استان مرکزی حرکت‌ها و عملکرد خوبی از دولت نهم ارائه شده ‌که در نوع خود کم نظیر است و باید مردم رشید این استان نیز دولتمردان را بیش از پیش یاری کنند.