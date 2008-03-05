تدوین "دو راه حل برای یک مسئله" به نیمه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری جدیدترین ساخته جعفری که به سفارش یونیسف در ایران تهیه شده، روز جمعه 10 اسفند به پایان رسید و حمید سیفی تدوین همزمان آن را به نیمه رسانده است. قرار است "دو راه حل برای بک مسئله" در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان به نمایش درآید.

در این فیلم که به مشکلات یک خانواده و بررسی راههای مقابله با بحران در محیط آموزشی و خانواده می‌پردازد نیکی کریمی، حامد بهداد، الناز شاکردوست و هنرمندان خرسال حدیثه سادات‌مدنی، نیایش ماهانی، ایران جعفری، امیرحسین گرجاسی و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل تولید "دو راه حل برای یک مسئله" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، طراح هنری: بهزاد کزازی، صدابردار: مجتبی برهانی‌زاده، طراح گریم: منیژه حاتم‌آبادی، مدیر تولید: روح‌الله مهاجری، عکاس: مجید خمسه، مجری طرح: صدیقه صحت و تهیه‌کننده: قاسم جعفری.

سال گذشته نیز تهیمنه میلانی فیلم "می‌ترسم پس دروغ می‌گویم" را به سفارش یونیسف در ایران ساخت.