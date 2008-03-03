فقط 5 درصد از خاک افغانستان در کنترل دولت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "امرالله صالح" با اعلام این مطلب در ادامه گفت: هر چند ما 5 درصد از خاک افغانستان را تحت کنترل نداریم، اما به این بدان معنی نیست که طالبان قدرت مطلق در این مناطق است.

مسئول امنیت ملی افغانستان این سخنان را در واکنش به سخنان چند روز قبل "مایک مک کونل" رئیس سازمان اطلاعلات ملی آمریکا در کنگره این کشور که اعلام کرده بود با گذشت شش سال از حمله به افغانستان، همچنان 10 درصد از خاک این کشور تحت کنترل طالبان است، ایراد کرد.

"مایک مک کونل" که در جمع اعضای کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا صحبت می کرد با اعلام این مطلب در ادامه گفته بود: فقط 30 تا 31 درصد از خاک افغانستان توسط دولت حامد کرزای اداره می شود و بقیه خاک افغانستان تحت کنترل مقامات محلی است.

این درحالی است که چندی پیش، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو ) درگزارشی اعلام کرد که نیروهای این سازمان درحال حاضر از 59 بخش جنوبی افغانستان فقط کنترل پنج بخش آن را در دست دارند و بقیه این مناطق تحت کنترل طالبان است.