سکوت کنندگان در مسئله غزه شریک جرم اسرائیل هستند

آیت الله سیداحمد خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تجلی گاه خروش دولت ها و ملت ها در قبال مسئله نسل کشی در غزه، گفت: خروش دولت ها و ملت ها مبنای غیرت اسلامی است ، امروز غیرت اسلامی در بین ملت های اسلامی وجود دارد اما نیاز به هدایت دارد.

وی با اشاره به مصیبت های ملت های مسلمان، گفت: اولین مصیبت در جهان اسلام، فجایعی است که بر سر مسلمانان در فلسطین اشغالی می رود و ما هر روز شاهد جنایات بی رحمانه و ددمنشانه صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی هستیم.

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: مصیبت دوم که مایه تأسف وضعیت ملت های اسلامی است ، سکوت دول اسلامی در برابر این فجایع است به طوری که باید بگوییم دول اسلامی مرده اند و ما شاهد مرگ غیرت اسلامی در میان آنها هستیم.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: بی تردید آنها که نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی به خصوص غزه سکوت کرده اند طبق روایات اسلامی در جرم و جنایات جانیان شریکند.

آیت الله خاتمی یادآور شد: جای تردیدی نیست که اسرائیل با پشتگرمی حمایت های بوش دست به این جنایت ها می زند و اگر بخواهیم دو جانی در قبال کشتارهای رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی معرفی کنیم باید بگوییم اولین جانی بوش است و دومین جانی اولمرت.

وی درپایان با تأکید بربیدار شدن وجدانهای بشری در قبال مسئله غزه خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ادامه کشتارها در سرزمین های اشغالی وجدان های بشری باید بیدار شوند و جانی را سرجای خود بنشانند.