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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۹

احمد خاتمی در گفتگو با مهر:

سکوت کنندگان در مسئله غزه شریک جرم اسرائیل هستند

سکوت کنندگان در مسئله غزه شریک جرم اسرائیل هستند

امام جمعه موقت تهران ضمن انتقاد از سکوت دولت های اسلامی در برابر جنایت های رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی به خصوص غزه، گفت: کدام اسلام اجازه سکوت در برابر فجایع را می دهد در حالی که مسلمانان را زیر تانک می گیرند اما فریادی برنمی خیزد.

آیت الله سیداحمد خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تجلی گاه خروش دولت ها و ملت ها در قبال مسئله نسل کشی در غزه، گفت: خروش دولت ها و ملت ها مبنای غیرت اسلامی است ، امروز غیرت اسلامی در بین ملت های اسلامی وجود دارد اما نیاز به هدایت دارد.

وی با اشاره به مصیبت های ملت های مسلمان، گفت: اولین مصیبت در جهان اسلام، فجایعی است که بر سر مسلمانان در فلسطین اشغالی می رود و ما هر روز شاهد جنایات بی رحمانه و ددمنشانه صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی هستیم. 

عضو ارشد  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: مصیبت دوم که مایه تأسف وضعیت ملت های اسلامی است ، سکوت دول اسلامی در برابر این فجایع است به طوری که باید بگوییم دول اسلامی مرده اند و ما شاهد مرگ غیرت اسلامی در میان آنها هستیم.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: بی تردید آنها که نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی به خصوص غزه سکوت کرده اند طبق روایات اسلامی در جرم و جنایات جانیان شریکند.

آیت الله خاتمی یادآور شد: جای تردیدی نیست که اسرائیل با پشتگرمی حمایت های بوش دست به این جنایت ها می زند و اگر بخواهیم دو جانی در قبال کشتارهای رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی معرفی کنیم باید بگوییم اولین جانی بوش است و دومین جانی اولمرت.

وی درپایان با تأکید بربیدار شدن وجدانهای بشری در قبال مسئله غزه خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ادامه کشتارها در سرزمین های اشغالی وجدان های بشری باید بیدار شوند و جانی را سرجای خود بنشانند.

کد مطلب 649077

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