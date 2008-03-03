پایگاه اورژانس دروازه قرآن شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس، ظهر امروز در حاشیه افتتاح این پایگاه در جمع خبرنگاران هدف از احداث این پایگاه را مهم و حساس بودن منطقه دانست و افزود: برای راه اندازی پایگاه دروازه قرآن، 200 میلیون تومان هزینه شده و ماهیانه 60 میلیون تومان برای هزینه های مختلفی شامل پرسنلی، تجهیزات پزشکی و... برآورد شده است.

ابوالفضل هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر 26 پایگاه اورژانس در شهرستان شیراز فعالیت می کنند این در حالی است که این استان باید 70 پایگاه خدمات اورژانس داشته باشد.

وی تاکید کرد: برای جبران این کمبودها در سال جاری 14 پایگاه شهری و جاده ای در سطح استان راه اندازی شده که از لحاظ درصد افزایش، رتبه نخست را داریم.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس با اشاره به اقدامات پیش بینی شده این مرکز برای ایام نوروز اعلام کرد: مرکز اورژانس خدمات خود را از 25 اسفند تا 15 فروردین ماه 87 در تمام مناطق و محورهای استان ارائه می دهد.

پایگاه اورژانس دروازه قرآن خدمات خود را به صورت شبانه روزی و رایگان به مردم ارائه می دهد.