ایران تمام اطلاعات موردنیاز آژانس را ارائه کرده است/گفتگو تنها راه غرب

به گزارش خبرگزاری مهر،"هانس بلیکس" در مصاحبه با شبکه خبری اسکای نیوز، همچنین دستیابی به انرژی هسته ‌ای را با وجود بهره مندی ایران از منابع غنی نفت و گاز، حق طبیعی کشورمان دانست و گفت : با تولید انرژی هسته ای، ایران قادر خواهد بود میزان بیشتری از فراورده‌ های هیدروکربنی خود را صادر کرده و از بهره اقتصادی آن استفاده کند.

بلیکس در ادامه ، تحولات مربوط به برنامه هسته ‌ای صلح آمیز ایران را متفاوت از عراق و حتی لیبی و کره شمالی ارسیابی کرد.

وی در پاسخ به پرسش مجری این شبکه خبری که تلاش داشت ایران را کشوری معرفی کند که مذاکره با آن حاصلی ندارد، گفت: ایران کشور بسیار متفاوتی است و فضای بسیاری برای کار دیپلماتیک و گفتگو با این کشور وجود دارد.

بازرس سابق تسلیحاتی سازمان ملل متحد در حالی از حق کشورمان در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای دفاع کرد که قرار است عصر امروز آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست وین بر موضوع گزارش البرادعی و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی در نیویورک درباره صدور قطعنامه جدید ضد ایرانی تحت فشارهای آمریکا تصمیم گیری کنند.

از سوی دیگر، از ساعاتی پیش نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با هدف بررسی گزارش جدید مدیرکل این آزانس درباره پرونده هسته ای ایران در وین آغاز شده است.