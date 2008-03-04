شبکه سازی منطقه ای ایران ؛ راهکار خنثی سازی تحریم های غرب

رئیس بخش حقوق دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرگزاری مهر، تحرکات اخیر کشورهای غربی علیه ایران را با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی مرتبط دانست و اظهار داشت: نباید از یاد برد که کشور ها در عرصه سیاست خارجی، همواره اهداف متعددی را دنبال می کنند و این اهداف برخاسته از نیازها، آرمان ها و خواسته های عمومی آنان بوده و طبعا از جانب قدرت های عرصه بین الملل مورد تایید قرار نمی گیرد.

وی افزود: شرایط و ویژگی های حاکم بر اندیشه انقلاب اسلامی ضرورت طراحی و تدوین یک سیاست خارجی استقلال گرا و بومی نگر را برای ایران الزامی می کند تا کشورمان بتواند به اهداف خود در این مسیر دست یابد. اما نکته قابل توجه اینجاست که طبیعتا تحقق ایده آل های سیاست خارجی مستلزم داشتن منابع و ابزارهای کارآمد است.

این استاد حقوق بین الملل دانشگاه ادامه داد: از جمله اهداف عالی که از جمله در قانون اساسی آمده تحقق اصل مترقی نه شرقی نه غربی، دفاع و صیانت از حاکمیت ملی، حمایت از ملل مظلوم و ستمدیده و نفی وابستگی است که به واقع اهدافی بر آمده از جان و روح مردم مسلمان و رهبر فرزانه انقلاب است و جز از طریق اندیشه و "نگاه از درون" عملی نمی گردد.

رئیس بخش حقوق دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه هدف دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای را نیز باید در همین راستا مورد ارزیابی قرار داد، گفت: با این وجود باید دانست که صحنه روابط بین المل صحنه ای قدرت محور است که در آن کشورهای قدرتمند، استقلال و قدرت یابی نظامی طرف هایی چون جمهوری اسلامی را بر نمی تابند و از این رو ده ها سال است که به ایجاد مانع در قالب های مختلف برای پیشبرد اهداف نظام پرداخته و از جمله در برنامه هسته ای ایران علیرغم تائید صلح آمیز بودن از سوی آژانس ، ادعاهایی چون انحراف به سمت سلاح های هسته ای را تصویرسازی می کنند.

دکتر خورسندیان در ادامه اظهار داشت: جوسازی های کشورهای غربی در حالی صورت می گیرد که ایران، از اعضای فعال آژانس بین المللی انرژی هسته ای بوده و بر اساس مواد موجود در اساسنامه این نهاد بین المللی، تمام اعضا حق برخورداری از انرژی هسته ای را دارا هستند و هیچ تبعیضی در این بین پذیرفته نیست.

وی یادآور شد: همانگونه که مسلم است امروز ایران در راستای اصل عزت و استقلال در سیاست خارجی خود بهره گیری از این انرژی را به عنوان حق مسلم پیگیری می نماید و البته آمریکا و برخی دولت های غربی نیز با ابزاری کردن رژیم های بین المللی و بدون دلیل حقوقی و علیرغم راستی آزمایی ها و گزارش های مثبت آژانس، پرونده ایران را در شورای امنیت مطرح و قطعنامه هایی را علیه مردم ایران صادر کرده اند که خود گویای ناعادلانه بودن و قدرت محوری در صحنه روابط بین الملل است.

این استاد دانشگاه افزود: در چنین وضعیتی این سوال مطرح می شود که به منظور دستیابی به این حق مسلم، دیپلماسی هسته ای ایران و دستگاه سیاست خارجی چه اقداماتی را باید انجام دهد؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد برای پیشگیری از رفتار های نامطلوب دشمنان سه استراتژی ضروری است که نخستین وجه آن نمایش همبستگی اجتماعی است که به خصوص در رویدادهای مهمی مانند انتخابات قابل طرح و عملیاتی شدن است.

خورسندیان ادامه داد: درهمین راستا نیز باید بکوشیم در صحنه انتخابات پیش رو تا حد ممکن همبستگی اجتماعی و کارآمدی نظام سیاسی کشور را به نمایش بگذاریم و عواملی که ممکن است در این مسیر به القائات خلاف واقع بپردازند را خنثی کرده و علاوه بر آن در انتخاب نمایندگان افرادی را برگزینیم که توانمندی مثبتی را در این عرصه نشان دهند.

وی همچنین به مهر گفت: استراتژی دیگری که در این چارچوب باید پیگیری شود، اطمینان سازی به منظور جلب حمایت جامع بین المللی است که بر اساس آن باید همچنان روش های اطمینان سازی و احترام به مقررات بین المللی را ادامه دهیم و از شکل گیری اجماع در برابر برنامه های علیه خود جلوگیری کنیم. اقدامی که تا حدود زیادی در آن موفق بوده ایم و قطعنامه های شورای حکام و حتی شورای امنیت علیه ایران بدون اجماع کامل تمام اعضا صادر شده است.

رئیس بخش حقوق دانشگاه شیراز در پایان اظهار داشت: استراتژی سوم نیز، شبکه سازی منطقه ای به منظور افزایش سطح همکاری و همگرایی منطقه ای ، کاهش حضور و ضریب نفوذ قدرت های مداخله گر در منطقه و در نتیجه کاهش زمینه های سوء استفاده احتمالی آن هاست که بر اساس آن باید به طور جدی بکوشیم تا سیاست های ایجاد علقه های سیاسی اقتصادی بین خود با کشورهای دیگر را توسعه دهیم و منافع دیگر کشورها را با منافع خود پیوند زنیم .

وی یادآور شد که تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" نتیجه درایت و دور اندیشی معظم له در همین راستا بوده و تحولات و فعالیت های فزاینده دیپلماتیک ماههای اخیر دولت در گسترش مناسبات منطقه ای عملیاتی کردن همین راهبرد است.