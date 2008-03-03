همایش "وحدت شیعه و اهل سنت" در مصر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنران این نشست استاد و نویسند ه معروف دارالعلوم دانشگاه قاهره دکتر "عبد الصبور شاهین" بود.

وی پس از شرکت در کنفرانس سال گذشته وحدت تهران اقدام به تألیف کتاب السنه و الشیعه امه واحده نمود. این کتاب در هفته جاری به زیور طبع آراسته شد تا وی آن را رسماً در کنفرانس تقریب امسال تهران ارائه کند. دکتر محمد حسن زمانی رایزن فرهنگی ایران در قاهره در تألیف این کتاب همکاری لازم را با وی داشته است.

مدیریت علمی این نشست را دکتر "محمد دسوقی" عضو دار التقریب جدید مصر و مدیریت اجرایی آن را معاون ریاست جمعیت به عهده داشت. برگزاری این همایش در کشور اهل سنت توسط علماء سنی و با حضور فرهیختگان اهل سنت با جهت‌گیری دفاع از تشیع در برابر اتهامات تفرقه‌افکنان، نشانگر اعتدال فکری و انصاف و حق طلبی در اندیشه دینی مصریان است.