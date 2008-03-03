به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس انجمن دوستی و روابط فرهنگی زنان ایران و روسیه در نشست مشترک بانوان ایرانی و روسی در انستیتوی خاورشناسی روسیه ضمن اشاره به نقش و جایگاه زن در قبل و بعد از انقلاب اسلامی به اهمیت نقش زن در خانواده و جامعه پرداخت.

خانم پوران ولویّون مشاور وزیر دادگستری ایران که به دعوت انجمن دوستی زنان ایران و روسیه و رایزنی فرهنگی ایران جهت شرکت در نشست مشترک بانوان ایرانی و روسی در انستیتوی خاورشناسی روسیه به مسکو عزیمت کرد، در نشستی دو ساعته با بانوان ایرانی مقیم مسکو در اقامتگاه سفیر ایران به ایراد سخنرانی پرداخت.



وی با مقایسه مقام، منزلت و جایگاه زن در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران به پیشرفتهای زنان در تمامی زمینه‌ها اشاره و دستیابی به پیشرفتهای اجتماعی و فرهنگی زنان را مدیون دیدگاه عمیق و ارزشی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) عنوان کرد.