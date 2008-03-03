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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۳

رژیم صهیونیستی تمام کنوانسیون های بین المللی را زیر پا گذاشته است

رژیم صهیونیستی تمام کنوانسیون های بین المللی را زیر پا گذاشته است

رئیس قوه قضائیه با محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و سکوت مدعیان دموکراسی و دفاع از حقوق بشر در قبال این جنایت گفت:‌ رژیم صهیونیستی با فجایعی که امروز در غزه انجام می دهد حقوق بشر و تمام کنوانسیون های بین المللی را زیر پا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی صبح امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: متاسفانه مشخص نیست که مدعیان دموکراسی و حقوق بشرکه هیاهویشان گوش فلک را کر کرده است چگونه امروز شاهد قتل، تجاوز و غارت زنان، کودکان و کهنسالان و خانه و کاشانه مظلومان فلسطینی هستند و چشم و گوش خود را بر روی این جنایات بسته اند.

وی تأکید کرد: پیام مقام معظم رهبری در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در واقع حرکتی در دفاع از بشریت، حقوق مظلومان و ناشی از درد دین و دفاع از کشورهای اسلامی بود و وظیفه تمام مسلمانان جهان، علما و قشرها و گروههای مسلمان و آزادگان جهان است که قاطعانه در مقابل جنایت های ضدبشری و وحشیانه صهیونیست های غاصب بایستند و ملت مظلوم فلسطین را تنها نگذارند.

آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به اینکه مظلومان بر اساس سنت و وعده الهی پیروزند و پایه های ظلم همواره متزلزل است، گفت: مظلومیت امروز کودکان و زنان غزه دودمان ظلم و ظالمان رژیم صهیونیستی را برخواهد انداخت و پایه های این رژیم ضدبشری را از بین خواهد برد.

وی ، در ادامه سخنان خود به سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این سفر «شجاعانه» و "تاریخی" و "متناسب با دیپلماسی فعال ایران" است، گفت: این سفر تاریخی به دیپلماسی ایران جلوه ای تازه بخشید و مشخص کرد که ترور، تخریب و قتل و کشتار در عراق از سوی متجاوزان این کشور صورت می گیرد و تمام گروههای عراقی وشیعه و سنی دراین کشور به فکر حفظ تمامیت ارضی و استقلال خود هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز در این راه در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: این سفر قطعاً منشاء برکات و آثار مثبت فراوان برای منطقه و دولت و ملت ایران و عراق خواهد بود.

آیت الله هاشمی شاهرودی در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس خبرگان، نمایان شدن همدلی و وحدت میان مسوولان عالی نظام را از دستاوردهای این اجلاس برشمرد و گفت: امروز تمام مسوولان نظام همچون گذشته باید با تبعیت کامل از مقام معظم رهبری و در محور اتحاد ملی و انسجام اسلامی حرکت کنند چرا که وحدت و انسجام مردم و مسوولان که در بسیاری از صحنه های انقلاب خود را نمایان کرده است یأس دشمنان را بیشتر می کند و موجب خنثی شدن توطئه های آنان خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه با قدردانی از زحمات و تلاشهای دست اندرکاران انتخابات و شورای نگهبان گفت: تلاش خوبی از سوی شورای نگهبان برای رقابتی کردن انتخابات صورت گرفت و موجب شادی و نشاط فضای انتخابات شد.

وی ابراز امیدواری کرد با تلاش های صورت گرفته و مشارکت جدی مردم،انتخابات مجلس باشکوه برگزار و به دنبال آن مجلسی کارآمد، فعال و در خدمت مردم ایجاد شود.

کد مطلب 649087

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