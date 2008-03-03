رژیم صهیونیستی تمام کنوانسیون های بین المللی را زیر پا گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی صبح امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: متاسفانه مشخص نیست که مدعیان دموکراسی و حقوق بشرکه هیاهویشان گوش فلک را کر کرده است چگونه امروز شاهد قتل، تجاوز و غارت زنان، کودکان و کهنسالان و خانه و کاشانه مظلومان فلسطینی هستند و چشم و گوش خود را بر روی این جنایات بسته اند.

وی تأکید کرد: پیام مقام معظم رهبری در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در واقع حرکتی در دفاع از بشریت، حقوق مظلومان و ناشی از درد دین و دفاع از کشورهای اسلامی بود و وظیفه تمام مسلمانان جهان، علما و قشرها و گروههای مسلمان و آزادگان جهان است که قاطعانه در مقابل جنایت های ضدبشری و وحشیانه صهیونیست های غاصب بایستند و ملت مظلوم فلسطین را تنها نگذارند.

آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به اینکه مظلومان بر اساس سنت و وعده الهی پیروزند و پایه های ظلم همواره متزلزل است، گفت: مظلومیت امروز کودکان و زنان غزه دودمان ظلم و ظالمان رژیم صهیونیستی را برخواهد انداخت و پایه های این رژیم ضدبشری را از بین خواهد برد.

وی ، در ادامه سخنان خود به سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این سفر «شجاعانه» و "تاریخی" و "متناسب با دیپلماسی فعال ایران" است، گفت: این سفر تاریخی به دیپلماسی ایران جلوه ای تازه بخشید و مشخص کرد که ترور، تخریب و قتل و کشتار در عراق از سوی متجاوزان این کشور صورت می گیرد و تمام گروههای عراقی وشیعه و سنی دراین کشور به فکر حفظ تمامیت ارضی و استقلال خود هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز در این راه در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: این سفر قطعاً منشاء برکات و آثار مثبت فراوان برای منطقه و دولت و ملت ایران و عراق خواهد بود.

آیت الله هاشمی شاهرودی در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس خبرگان، نمایان شدن همدلی و وحدت میان مسوولان عالی نظام را از دستاوردهای این اجلاس برشمرد و گفت: امروز تمام مسوولان نظام همچون گذشته باید با تبعیت کامل از مقام معظم رهبری و در محور اتحاد ملی و انسجام اسلامی حرکت کنند چرا که وحدت و انسجام مردم و مسوولان که در بسیاری از صحنه های انقلاب خود را نمایان کرده است یأس دشمنان را بیشتر می کند و موجب خنثی شدن توطئه های آنان خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه با قدردانی از زحمات و تلاشهای دست اندرکاران انتخابات و شورای نگهبان گفت: تلاش خوبی از سوی شورای نگهبان برای رقابتی کردن انتخابات صورت گرفت و موجب شادی و نشاط فضای انتخابات شد.

وی ابراز امیدواری کرد با تلاش های صورت گرفته و مشارکت جدی مردم،انتخابات مجلس باشکوه برگزار و به دنبال آن مجلسی کارآمد، فعال و در خدمت مردم ایجاد شود.