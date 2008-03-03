مشکل بیمه دانشجویان ایرانی در آلمان، هلند و سوئیس مرتفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین عبداللهی امروز در نشست مطبوعاتی مدیر کل بورس وزارت علوم و رایزنان علمی ایران در وزارت علوم افزود: مجموع دانشجویان ایرانی بورسیه که در کشورهای سوئد، آلمان، فرانسه و بلژیک تحصیل می کنند نزدیک به 500 نفر برآورد شده است. در هر یک از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، هلند و دانمارک نیز 2 تا 3 دانشجوی بورسیه ایرانی تحصیل می کنند.

رایزن علمی و فرهنگی ایران در اروپا گفت : هزینه تحصیل و زندگی در کشورهای اروپایی بالا است.

وی از ایجاد راهنمای جامع دانشجویی برای دانشجویان ایرانی این کشورها خبر داد و گفت: اطلس علمی کشورهای اروپایی نیز برای شناسایی مراکز علمی و پژوهشهای تهیه شده است.

عبداللهی افزود: ارتباط علمی و ایجاد دوره های مشترک میان دانشگاههای اروپا و ایران فراهم شده و در حال پیگیری است.