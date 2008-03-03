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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۴۹

کفاشیان در گفتگو با مهر:

تابع دستورات ستاد هستیم / کمیته ضد دوپینگ باید نوع همکاری خود را با نادو مشخص کند

تابع دستورات ستاد هستیم / کمیته ضد دوپینگ باید نوع همکاری خود را با نادو مشخص کند

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان بر لزوم تعامل کمیته ضد دوپینگ این فدراسیون با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تاکید کرد.

علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای مدیریت و کنترل دوپینگ در رشته فوتبال تابع بدون چون و چرای قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشور هستیم.

وی افزود: محمدرضا شریف به عنوان رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال باید نوع همکاری و تعامل این کمیته را با مسئولان نادو (ستاد ملی مبارزه با دوپینگ) مشخص کرده  و بر اساس آن فعالیت های کمیته ضد دوپینگ را اداره کند.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به چگونگی همکاری با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ  تصریح کرد: چگونگی فعالیت ما برای کنترل دوپینگ فوتبال از سه حالت خارج نیست؛ ممکن است نمونه گیری و مدیریت نتایج کاملا برعهده کمیته ضد دوپینگ باشد، تست دوپینگ توسط نمایندگان کمیته انجام شود اما وظیفه بررسی نتایج به نادو واگذار شوند.

کفاشیان تاکید کرد: آنچه مسلم است ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در این زمینه تصمیم گیری کند و ما هم باید از دستورات و برنامه های آنها برای کنترل دوپینگ در فوتبال پیروی می کنیم.

کد مطلب 649091

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