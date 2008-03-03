تابع دستورات ستاد هستیم / کمیته ضد دوپینگ باید نوع همکاری خود را با نادو مشخص کند

علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای مدیریت و کنترل دوپینگ در رشته فوتبال تابع بدون چون و چرای قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشور هستیم.

وی افزود: محمدرضا شریف به عنوان رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال باید نوع همکاری و تعامل این کمیته را با مسئولان نادو (ستاد ملی مبارزه با دوپینگ) مشخص کرده و بر اساس آن فعالیت های کمیته ضد دوپینگ را اداره کند.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به چگونگی همکاری با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تصریح کرد: چگونگی فعالیت ما برای کنترل دوپینگ فوتبال از سه حالت خارج نیست؛ ممکن است نمونه گیری و مدیریت نتایج کاملا برعهده کمیته ضد دوپینگ باشد، تست دوپینگ توسط نمایندگان کمیته انجام شود اما وظیفه بررسی نتایج به نادو واگذار شوند.

کفاشیان تاکید کرد: آنچه مسلم است ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در این زمینه تصمیم گیری کند و ما هم باید از دستورات و برنامه های آنها برای کنترل دوپینگ در فوتبال پیروی می کنیم.