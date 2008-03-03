ضرورت مبارزه مشترک ایران، عراق و ترکیه با تروریسم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق ، دکتر احمدی نژاد در دومین روز سفر به عراق عصر امروز پس از امضای اسناد همکاری با عراق در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی مقیم بغداد حضور یافت و به پرسش های آنان پاسخ گفت.

دکتر احمدی نژاد درسخنان آغازین خود دراین نشست خبری، عراق را گنجینه ای بسیار ارزشمند از میراث و فرهنگ کهن بشری توصیف کرد و گفت: در طول تاریخ سرزمین عراق فراز و نشیب های فراوانی را پشت سرگذاشته است اما ملت عراق همواره باقی مانده است.

وی افزود: ملت ایران و عراق دارای روابط کهن و برادرانه هستند و در طول تاریخ این روابط ممتاز و استثنایی بوده است.

رئیس جمهور ادامه داد: گرچه اجانب و دیکتاتورها تلاش کرده اند روابط عاطفی دو ملت را از بین ببرند اما این روابط همچنان پابرجاست. همچنین چند سالی است که ملت عراق فصل جدیدی از زندگی خود را آغاز کرده است و با حرکت خود قانون اساسی مجلس و دولت نیز برآمده از خود را سامان داده است.

وی تاکید کرد: از روند سیاسی و حکومت برآمده از ملت عراق حمایت می کنیم و گمان می کنیم ملت و دولت عراق را به خوبی به جایگاه شایسته خود برساند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: همه باید اجازه دهند دولت و ملت عراق بتوانند اراده خود را در این سرزمین اعمال کنند، یک عراق آباد و قدرتمند به نفع همه منطقه و صلح و ثبات در منطقه است. حضور یک عراق پیشرفته و قدرتمند در واقع اضافه شدن یک دوست و یک دست به منطقه است و همه باید کمک کنند عراق را به جایگاه شایسته خود برسانند، یک عراق متحد و مستقل هدیه ای برای همه کشورهای منطقه است.

وی با اشاره به حضور اشغالگران و بیگانگان در منطقه و به ویژه در عراق، گفت: قدرتهایی که از فرسنگ ها کیلومتر دور تر به عراق آمده اند اجازه دهند ملت عراق خودشان را اراده کنند. ملت ها و قدرت ها قادرند خود و منطقه را اداره کنند.

احمدی نژاد تاکید کرد: منطقه بدون حضوربیگانگان در امنیت و برادری بیشتری به سرخواهد برد و ما فکر می کنیم بزرگترین خدمت قدرتهای بزرگ این است که منطقه را ترک کنند و به خاک ملت ها احترام بگذارند.وی ادامه داد: این قدرتها اگر مدعی هستند برای ملت های منطقه می خواهند هزینه کنند ، بهتر است این هزینه ها را صرف ملت های خود کنند. ملت های منطقه از حضور بیگانگان جز خرابی و تفرقه و نکبت و توهین و تحقیر به ملت ها هیچ ندیده اند.

دکتر احمدی نژاد تصریح کرد : آنهایی که از راه های دور آمده اند دستاوردی برای ملت عراق نداشته اند و تنها دستاوردشان این است که اکنون مردم عراق از قدرتهای بیگانه بدشان می آید.وی گفت: آرزوی ملت منطقه این است که این قدرتها دست از سرشان بردارند و منطقه را ترک کنند.

احمدی نژاد در ادامه با اشاره به سفر خود به کشور عراق، آن را خوب و دارای دستاوردهای مثبت توصیف کرد و اظهار داشت: در این سفر که به دعوت برادرم آقای طالبانی صورت گرفت دیدارهایی با مقامات عراقی داشتم که در فضایی دوستانه و برادرانه و صمیمی درباره روابط دو جانبه مسائل منطقه ای و جهانی گفتگو کردیم و دارای اشتراک نظرهای فراوانی بودیم.

رئیس جمهورسپس امضای هفت یادداشت تفاهم وتوافقنامه همکاری میان ایران وعراق را مورد اشاره قرار داد و از ایجاد شهرک های صنعتی، همکاری های در بخش های بیمه ای، همکاری های گمرکی،همکاری در امور صنعت و معدن، همکاری در امور حمل و نقل، تفاهم درزمینه استاندارد و نظارت بر خدمات کیفی کالاها و همکاری در شهرهای مهم صنعتی به عنوان مهمترین محورهای این توافقنامه ها یاد کرد.

وی ادامه داد: این سفر تاکید مجددی بر روابط برادرانه و پایدار دو ملت بود و تاکیدی بود بر اراده دو ملت ایران و عراق برای توسعه مناسبات . احمدی نژاد تصریح کرد: دو ملت ایران و عراق همواره درکنار هم خواهند ایستاد.

بنابراین گزارش رئیس جمهور سپس به پرسش های خبرنگاران در زمینه های مختلف پاسخ گفت.

وی درپاسخ به سئوال خبرنگار فاکس نیوز درباره ادعای مقامات امنیتی عراق مبنی بردخالت برخی افراد ایرانی در برخی موارد تروریستی، گفت: این موضوع را نشنیده ام و از طرف مقامات عراقی چنین موضوعی را دریافت نکرده ام ، روابط دو کشور ایران و عراق دوستانه و برادرانه است.رئیس جمهور افزود: ممکن است در مرزها اتفاقاتی بیفتد که طبیعی است و در مسیر قانونی خود قابل حل است.

خبرنگار دیگری درباره مبادله اسرای جنگی دو طرف سئوال کرد که احمدی نژاد گفت : دو طرف تعدادی مفقودی دارند که همکاری های لازم برای تعیین سرنوشت آنها در حال انجام است.

خبرنگاری درباره حضور بیگانگان در عراق و واکنش ملت عراق به این حضور سئوال کرد که احمدی نژاد گفت: ملت عراق در طول تاریخ ضد بیگانه و اشغالگران بوده است و مبارزات مردم عراق با بیگانگان برگ افتخار ملت های منطقه است و ادعایی است که تجربه آن آسان است و اگر در بین مردم عراق بروید متوجه خواهید شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره مذاکره وی با مقامات عراقی درباره برخی اتهامات آمریکا به ایران در عراق، گفت: ما در این سفر و در ملاقات هایی که انجام دادیم درباره منافع و خواسته های ملت و دو دولت بحث کردیم و تعهدی به بررسی ادعاهای دیگران نداریم.

دکتر احمدی نژاد در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا درباره مسائل عراق، گفت: ما تا کنون سه دوره مذاکره داشته ایم و این مذاکرات به درخواست آمریکا و دولت عراق و برای کمک به ملت عراق انجام شده است ، در این مذاکرات نمایندگان ملت عراق و ایران و آمریکا حضور داشتند.

رئیس جمهور درپاسخ به سئوالی دیگر درباره مذاکره خود با مقامات عراقی درباره گروهک تروریستی منافقین، گفت: این مسئله مهمی نیست وخود مسئولان عراقی دنبال این مسئله هستند، اینها بیش ازآنکه تحت حمایت حکومت عراق باشند تحت حمایت اجانب هستند.وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اسناد و موافقتنامه های امضا شده بین ایران و عراق، گفت: آنچه امروز به امضای طرفین رسید بیشتر در زمینه ایجاد زیر ساخت ها برای توسعه روابط است.

احمدی نژاد تصریح کرد: توسعه فعالیت های اقتصادی امنیت می آورد.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال دیگری درباره برخورد با گروهک پ. ک.ک در مرز ترکیه و عراق، گفت: تروریسم به ضرر همه است و همه باید به دنبال برخورد با تروریست ها باشند، ایران عراق و ترکیه هر سه از سوی تروریست ها آسیب دیده اند و باید هماهنگ، با تروریست مبارزه کنند.

وی درعین حال خاطر نشان کرد: در مبارزه با تروریست ها باید دو نکته مهم را در نظر داشت ، اول اینکه حاکمیت ملی کشورها مخدوش نشود و دیگر اینکه شهروندان و مردم عادی آسیب نبینند.

خبرنگاری از رئیس جمهور اسلامی ایران درباره دیدار با اهل سنت عراق سئوال کرد که وی پاسخ داد: من در این سفر با همه عشایر و گروه های عراقی دیدار کردم و امروز نیز با علما، اساتید،دانشمندان و فرهیختگان عراقی دیدار کردم و گمان می کنم این مرز بندی ها و تقسیم بندی ها برای اجانب مهم است، ما ملت عراق را یک ملت واحد می شناسیم همه عراقی ها برای ما عزیز و محترم هستند.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال دیگری پیام سفر خود به عراق را پیام صلح و دوستی و حمایت از صلح و ثبات عراق عنوان کرد.

رئیس جمهور اسلامی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید در حالیکه مقامات آمریکایی و سایر مقامات اروپایی مخفیانه و سرزده به عراق سفر می کنند، علت سفر رسمی شما به عراق چه بود و چرا مخفیانه و پنهانی به عراق سفر نکردید، که وی گفت: اینکه چرا خبر اول رسانه ای شده است خود شما اهالی رسانه بهتر می دانید، شاید خیلی ها در دنیا می خواستند ملت و دولت عراق را منزوی کننداما این موضوع شکست خورد، خیلی ها می خواستند بین دو ملت ایران وعراق بددلی باشد که این هم شکسته شد.

خبرنگار دیگری درباره روند قرارداد 1975 و تعیین نقاط مرزی بین ایران و عراق به ویژه در اروند رود سئوال کرد که وی گفت: کمیته های مشترک دو کشور در این باره در حال کار هستند و امور به خوبی در حال انجام است.وی تاکید کرد: در سفر به عراق ما هیچ چیز پنهان از دو ملت نداریم. ملت عراق یک حقیقت و واقعیت است. صدها سال ما با هم زندگی کردیم وبنا داریم صدها سال دیگر با هم زندگی کنیم اصل در رفت و آمدها این است که علنی باشد و اگر کسانی مخفی می آیند بروید از خود آنها سئوال کنید که چرا مخفی به عراق سفر می کنند.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال دیگری درباره ادعای مقامات آمریکایی درباره دخالت ایران در امور عراق، گفت: مقامات آمریکایی زیاد حرف می زنند و برای ما مهم نیست، ما می گوییم بر اساس اطلاعات غلط اظهار نظر غلط می کنند و نمی توانیم روی این حرفها حساب کنیم. وی در همین راستا به مقامات آمریکایی توصیه کرد که متهم کردن دیگران مشکل آنها را در منطقه حل نخواهد کرد.

احمدی نژاد تاکید کرد یک عراق پیشرفته و قدرتمند به نفع همه منطقه بوده و ایران در این راه پیشرو است . وی افزود : امیدوارم تصمیماتی که در این سفر اتخاذ شد به سازندگی عراق کمک کند.

رئیس جمهور اسلامی ایران در پاسخ به سئوال دیگری درباره ارتقاء سطح مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق، گفت: تا امروز نیازی به این کار نبوده و آینده را نمی توان پیش بینی کرد.