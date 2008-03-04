بدهی 300 میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش ریلی

حسین تهرانی در گفت و گو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب افزود: نحوه تخصیص اعتبار پروژه های راه آهن در دو ساله اخیر به گونه ای نبوده است که منجر به اتمام پروژه ها شود و تنها 200 کیلومتر از انشعابات معادن بافق ( افتتاح ) و طرح اصفهان تا اقلید آماده افتتاح شده است.

وی ادامه داد: با وجود کمبود اعتبار ، میزان پیشرفت پروژه های راه آهن بیش از برنامه بوده است و در دوره دولت نهم تاکنون جمعا بیش از 900 کیلومتر زیرسازی و بیش از 900 کیلومتر ریل گذاری محور اصفهان تا اقلید تا پایان سال 86 تکمیل می شود و طول این محور 230 کیلومتر است و در سه ماهه اول سال 87 در مرحله بهره برداری قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: برنامه ریل گذاری طرحهای ساخت راه آهن در سالجاری 300 کیلومتر بوده است که پیش بینی می شود تا پایان سال 350 کیلومتر ریل گذاری انجام شود.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خاطرنشان کرد: درسال گذشته 50 کیلومتر کاستی عملکرد نسبت به برنامه در بخش ریل گذاری به وجود آمد که با روند افزایشی سالجاری ، این کاستی در سالجاری جبران شده و اهداف برنامه چهارم توسعه در این بخش محقق می شود.