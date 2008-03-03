نخبگان حوزه برای انسجام اسلامی تلاش کنند/ آمریکاو اسرائیل مانع همگرایی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی ظهر امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه "علوم انسانی و انسجام اسلامی" با اشاره به ظرفیتهای موجود در برقراری انسجام اسلامی، اصول تئوری یک جانبه گرایی آمریکا، ضد معنویت در غرب و گرایش به قله‌ های معنویت‌ گرا از جمله اسلام، ایجاد فرصتی برای رهایی نسبی کشورهای اسلامی از فشارهای منطقه‌ به دنبال ایستادگی‌های ایران در موضوع هسته‌ای، بیداری در نخبگان جهان اسلام و وجود برخی رسانه‌های کمتر وابسته به غرب در منطقه را از جمله ظرفیت‌های موجود به منظور برقراری انسجام اسلامی برشمرد.



وی در خصوص استفاده از ظرفیتهای موجود به منظور ایجاد انسجام اسلامی با اشاره به نقش دولتها و ارتباطات درون تمدنی نخبگان حوزه‌ های علمیه جهان اسلام ادامه داد: باید این ارتباط درون تمدنی که به دولتها نیز وابسته نیست تقویت شود و از طریق کنفرانسها و گفتگوهای شخصی انسجام اسلامی را تقویت کرد.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موانع ایجاد انسجام در میان مسلمانان، این عوامل را به صحنه بین ‌الملل و عوامل درون تمدنی مرتبط دانست و افزود: در صحنه بین ‌الملل، آمریکا تئوری یک جانبه‌گرایی را دنبال می‌کند به همین دلیل از تشکیل هر گونه اتحادیه و ائتلاف جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: آمریکا به دلیل وجود منابع انرژی در کشورهای مسلمان با هرگونه اتحاد در میان آنها مقابله می‌کند.



لاریجانی با اشاره به این که رژیم صهیونیستی نیز از هر گونه اتحاد در سطح دولتهای کشورهای اسلامی و نخبگان متزلزل می‌شود، عنوان کرد: به خصوص پس از جنگ 33 روزه وحشتی سردمداران اسراییل غاصب را فراگرفته و به دقت تحولات منطقه را می‌ نگرند تا کشورهای اسلامی با یکدیگر متحد نشوند.



وی گزارش وینوگراد را نشان دهنده وحشت اسرائیلی‌ها از این بابت توصیف کرد و افزود: رفتار ناشیانه اسرائیل در حملات وحشیانه به مردم بی‌گناه جواب عکس می‌دهد و یک انتفاضه جدید را ایجاد می‌نماید.



لاریجانی گفت: هر گلوله ‌ای که از توپخانه ‌های رژیم صهیونیستی شلیک می‌شود، میخی بر تابوت جنازه‌ سیاسی اولمرت است.



وی حرکت جهانی و بین المللی را یکی از عوامل بازدارنده دیگر بر سر راه انسجام اسلامی دانست و عنوان کرد: جریان بین المللی از هر گونه حرکت مستقل کشورهای اسلامی تحت عنوان شعارهایی چون آزادی و حقوق بشر جلوگیری می‌کند و این جریان کشورهای اسلامی را درجه 2 و 3 می ‌داند که نباید پیشرو باشند و از نظر اقتصادی، فناوری و صنعتی نیز وابسته باشند.



لاریجانی از نهادهای بین‌المللی به عنوان یکی دیگر از موانع انسجام اسلامی یاد کرد و افزود: نهادهای بین المللی به گونه‌ای طراحی شده ‌اند که کشورهای اسلامی به صورت انفرادی نتوانند به سادگی در مقابل آنها بایستند.



وی خاطرنشان کرد: در این میان ایران با یک عقبه تاریخی و سابقه انقلاب اسلامی حرکتی مستقل را آغاز کرده است و در مقابل هر توطئه آنها با هوشمندی برخورد می‌کند.



لاریجانی عنوان کرد: ایستادگی ایران باعث ایجاد روحیه در میان سایر کشورهای اسلامی نیز شده است.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حملات وحشیانه اسرائیل به مردم بی‌ گناه مسلمان بیان داشت: با وجود حملات کوبنده غزه از سوی اسرائیل حادثه ‌ای در جهان اسلام رخ نمی ‌دهد و شیوخ مشغول کار خود هستند و گاهی ناله ‌ای سر می‌دهند.



وی ضمن انتقاد از موضع سازمان کنفرانس اسلامی در برابر این وحشی‌گری‌ها یادآور شد: این سازمان مانند چاه خشک شده‌ای است که امیدی به آن نیست.