همایش بزرگ شور انتخابات در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مشاور جوان استاندار کردستان، ظهر امروز در این همایش با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس هشتم در سراسر کشور افزود: تشویق به حضور بیشتر جوانان برای شرکت در انتخابات یکی از اهداف اصلی برگزاری این همایش به شمار می رود.

اسماعیل احمدی تصریح کرد: جوانان در طول انقلاب اسلامی ایران همیشه نقشی قابل توجه و مهم بر عهده داشته اند که امیدواریم امسال نیز با حضور خود در انتخابات، حماسه ای دیگر خلق کنند.

مدیر امور جوانان استان کردستان ضمن تقدیر از همکاری مدیران ادارات و سازمانهایی که در جریان برگزاری این گردهمایی سازمان را یاری کردند، بیان داشت: با توجه به نقشه گسترده دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی لازم است با تعامل بیشتر در میان سازمانها قشر جوان را با وظایف و دخالت در سرنوشت خویش آشنا کرد.