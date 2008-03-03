قیمت سکه تمام طرح قدیم به 265 هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع سکه امروز در بازار آزاد تهران باز هم شاهد افزایش چشمگیری بود، به نحوی که هر قطعه سکه تمام طرح قدیم 265 هزار تومان، هر قطعه سکه تمام طرح جدید 224 هزار تومان، هر قطعه سکه نیم بهار آزادی 113 هزار تومان و هر قطعه سکه نیم بهار آزادی 66 هزار تومان معامله شد.

این در حالی است که تا پایان روز گذشته، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 253 هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 221 هزارو 500 تومان، هر نیم سکه بهار آزادی 112 هزار تومان و هر ربع سکه بهار آزادی نیز 65 هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می شد.

به عبارت دیگر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم با افزایش 12 هزار تومانی روبرو شد. این در حالی است که طی یک ماه گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که به دلیل افزایش قیمت سکه، حراج سکه در بانک کارگشایی را روزانه کرده تا قیمت سکه متعادل شود.

امروز قیمت هر مثقال طلای 17 عیار در بازار داخلی 94 هزارو 800 تومان، قیمت هر مثقال طلای 18 عیار 100 هزارو 800 تومان و قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز 21 هزارو 880 تومان است.

برای افزایش قیمت سکه طی این مدت دلایل مختلفی از جمله نزدیک شدن به ایام پایانی سال، افزایش تقاضا در بازار و افزایش قیمت آن و نفت و قیمت جهانی طلا اعلام شده بود، با افزایش حراج سکه در بانک کارگشایی قیمت سکه تا حدودی متعادل شد، اما مجددا با افزایش قیمت جهانی طلا، قیمت طلا و سکه داخلی روند صودی به خود گرفته است.

آگاهان بازار دلیل افزایش یکباره قیمت طلا و سکه طی سه روز گذشته را رکود بازارهای آمریکا، کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزها و احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا عنوان می کنند، زیرا قیمت سکه و طلای داخلی همواره متاثر از قیمتهای جهانی است. اتحادیه طلا و جواهر نیز افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی را پیش بینی کرده بود.

علی عادلی، مدیرعامل بانک کارگشایی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه حراج انواع سکه در این بانک به صورت روزانه همچنان ادامه داد، تصریح کرد: حراج روزانه سکه ها در بانک کارگشایی نیز تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش یافته است، گفت: افزایش قیمت انواع سکه ها در بازار داخلی متاثر از قیمت جهانی آن است.

به گفته عادلی قیمت پایه حراج سکه ها در جلسات حراج مشخص می شود و ارزشگذاری قیمت پایه سکه ها را نیز بانک مرکزی اعلام می کند.