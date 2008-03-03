"پرواز به شماره 128" در فرهنگسرای پایداری

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این نمایش با گذری به واقعه عاشورا و قیام امام حسین (ع) به بخشی از زندگی یک جانباز دفاع مقدس میپردازد. علی جانبازی نابیناست که با خود عهد میبندد وقتی پنجمین سیم تارش نیز پاره شود به کربلا سفر کند. امشب پنجمین سیم تار نیز پاره میشود و ...
محمد غضنفری، محسن صفری و فرهاد رادپور بازیگران، مرتضی خدری، ابراهیم محمدی، مهیار شکوهینیا، محمد توحیدیکیا، محمدرضا احمدی، شراره رنجبر و فرزانه خانبابایی گروه حرکات فرم، شکوه خانکی گریم، توحیدیکیا موسیقی، خدری طراح لباس، رنجبر منشی صحنه، منصوره خدری دوخت لباس، میلاد حدزاده و حامد کاظمی روابط عمومی نمایش هستند.
"پرواز به شماره 128" که توسط کانون نمایش مراکز فرهنگی هنری مترو تهیه شده از 13 تا 23 اسفندماه ساعت 16:30 در فرهنگسرای پایداری روی صحنه میرود.
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