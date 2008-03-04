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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۹

برنامه‌های نوروزی مرکز خلیج فارس اعلام شد

صدا و سیما مرکز خلیج فارس ویژه برنامه‌های "شادمانه"، "صبح، عید، بهار" و "نوروز 87" را در ایام نوروز پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "صبح ، عید ، بهار" عنوان ویژه برنامه صبحگاهی به مدت 180 دقیقه است که از شبکه استانی صدا مرکز خلیج فارس پخش می‌شود و اماکن دیدنی استان هرمزگان را معرفی می‌کند. غلامرضا طریقی تهیه‌کنندگی و نویسندگی برنامه را بر عهده دارد.

"شادمانه" عنوان برنامه عصرگاهی با مدت زمان 180 دقیقه و ساختار ترکیبی نمایشی است که در ایام نوروز از شبکه رادیویی خلیج فارس پخش می‌شود. هدف این برنامه بیان آداب و رسوم نوروز است و غلامرضا رضوی تهیه‌کنندگی آن را بر عهده دارد.

"نوروز 87" برنامه‌ای تلویزیونی است که هر شب به مدت 20 دقیقه در برنامه جنگ زنده شبانه پخش و در آن مسایل فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و گردشگری استان هرمزگان با محوریت مهمانان نوروزی بررسی می‌شود. این ویژه برنامه را عبدالعزیز قاسمی تهیه کرده است.

کد مطلب 649102

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