اعتبارات مناطق جنوبی شهر در سال آینده بیش از 2 برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی دانشگاه فنی شریعتی در منطقه 19 شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: توجه به پروژه های عمرانی، توسعه سرانه و فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، اصلاح هندسی و بافت های فرسوده در مناطق محروم شهر تهران به خصوص مناطق جنوبی شهر از اولویت های اصلی محسوب می شود تا مانع از افزایش فاصله های موجود بین مناطق محروم با سایر مناطق شویم.

وی با اشاره به اینکه از نخستین روزهای فعالیت در شهرداری به مردم جنوب شهر قول دادم که بهبود وضعیت این مناطق در اولویت قرار گیرد خاطرنشان کرد: با توجه به فاصله های موجود بین برخی از مناطق، اگر نتوانیم در کوتاه مدت فاصله بین شمال و جنوب شهر را از بین ببریم حداقل باید مانع از آن شویم که این فاصله روز به روز بیشتر شود،به همین دلیل باید به مناطق محروم توجه و نگاه ویژه شود.

شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه نگاه انسان محور به شهر بسیار مهم تر از ساخت و ساز و کار عمرانی است، تصریح کرد:توجه به سلامت جسمی و روحی شهروندان باید اساس قرار گیرد و در واقع ما نباید فراموش کنیم که شهر را برای خانه هایش نمی سازیم بلکه برای شهروندان و انسان های ساکن آن تلاش می کنیم.

به گفته وی بیشتر مردم شهرداری را نهادی خدماتی می دانند که وظیفه اصلی اش نظافت شهر است و وظیفه اصلی شهرداری ها یعنی توجه به سلامتی روح و روان شهروندان مورد غفلت قرار گرفته که ما در تلاش هستیم این وظیفه را در تمام طرح های خود مدنظر قرار دهیم.

دکتر قالیباف همچنین در مورد مجموعه ورزشی دانشگاه فنی دخترانه شریعتی گفت: مجموعه ورزشی دانشگاه شریعتی برای 4 هزار دانشجو وپرسنل این دانشگاه و سایر بانوان منطقه 19 احداث شده و در تلاش هستیم که سرانه ورزشی را برای بانوان در مناطق محروم به حد استاندارد برسانیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه تاکنون مجموعه مدیریت شهری، شهر تهران را به گونه ای اداره کرده که به نظر می رسد شهر برای مردان ساخته شده و مردها تنها ساکنان آن هستند و اکنون ما این وظیفه را احساس می کنیم امکانات رفاهی لازم را در شهربرای بانوان افزایش دهیم و سهم آنها به عنوان 50 درصد از جمعیت توجه ویزه داشته باشیم .