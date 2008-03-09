دو هزار طرح بنگاه اقتصادی زودبازده در کرج تائید شد

مهدی مهدیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این کارگروه در دو مقوله ایجاد اشتغال جدید و به کارگیری مجدد مقرری بگیران فعالیت می کند و از نظر میزان اشتغال آفرینی نسبت به کل کشور رتبه اول را کسب کرده است.

وی با اشاره به اینکه میزان عملکرد و ارائه طرحهای این کارگروه از اعتبارات اختصاصی به شهرستان بیشتر بوده است، افزود: میزان اعتبارات اختصاصی به طرحهای اشتغالزای ارائه شده در شهرستان بیش از دو برابر اعتبار اختصاصی به کرج بوده است.

مهدیزاده ابراز داشت: از دو هزار و 579 طرح ارائه شده در کل شهرستان با مبلغ بیش از دو هزار میلیارد ریال، یک هزار و 924 طرح تایید شده و برای یک هزار و 677 طرح به مبلغ 659 میلیارد و 621 میلیون ریال عقد قرار داد شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تعداد طرحهای به بهره برداری رسیده در کرج طی این مدت، یک هزار و 66 طرح با مبلغ 303 هزار و 66 میلیون ریال بوده است.

معاون اداری، مالی و برنامه ریزی فرمانداری کرج با تاکید بر اینکه شهرستان کرج از نظر ایجاد اشتغال برای مقرری بگیران نیز در کشور رتبه اول را کسب کرده است، عنوان کرد: در این بخش از آذر سال گذشته تاکنون، 299 طرح ارائه شده که مبلغ این طرحها حدود یک هزار و 145 میلیارد ریال بوده است.

وی یادآور شد: از طرحهای ارائه شده در این بخش، 156 طرح تایید شده و تسهیلات به 26 طرح پرداخت شده و اقدامات عملی برای پرداخت وام به 43 طرح در حال انجام است.