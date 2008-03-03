اداره سالنهای نوساز سینما به هنرمندان واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این دیدار رضا کیانیان، رخشان بنی اعتماد، پرویز پرستویی، حبیب رضایی، آتیلا پسیانی، کمال تبریزی و امیرحسین ندایی از وضعیت مسایل هنری کشور با محمد باقر قالیباف شهردار تهران صحبت کردند.



شهردار تهران نیز در مورد نقش هنر گفت : با بهره‌گیری از هنر، مدیریت شهری سرعت، تداوم و عمق بیشتری می‌یابد. لذا در جهت پیشبرد امور شهر تهران جلسات بسیاری را با هنرمندان داشته و خواهم داشت.



وی انسجام صنفی هنرمندان کشور را شرط اساسی و ضروری برای ایفای نقش فرهنگ‌ساز هنر دانست و اضافه کرد : بهتر است هنرمندان در تعامل بیشتر با جامعه باشند و از مشارکت مردم برای اعتلای هنر بهره گیرند.



قالیباف تجربه خیرین مدرسه ساز را مثال زد و آن را به‌ عنوان کاری ماندگار ومعنوی برخاسته از مشارکت واقعی مردم ستود.



شهردار تهران تاکید کرد : باید شرایطی ایجاد کرد تا مردم در امور فرهنگی همچون ساخت فیلم، ساخت سالن تئاتر و ساخت سالن سینما مشارکت داشته باشند.

قالیباف با اشاره به احداث مراکز مذهبی، فرهنگی و هنری متعدد توسط شهرداری تهران در طول دو و نیم سال اخیر گفت : چون معتقدم که اداره سالنهای نمایش و مراکز فرهنگی و هنری را باید نخبگان و خبرگان همان صنف عهده‌دار شوند، اعلام آمادگی کرده‌ام که مدیریت سالنهای نوساز سینما و تئاتر را به خانه سینما و خانه تئاتر واگذار کنیم بی‌آن‌که چشمداشت سودآوری از این امر داشته باشیم.



قالیباف تاکید کرد : معتقدیم که اداره اماکن فرهنگی و هنری پیش از آنکه وظیفه شهرداری باشد وظیفه نخبگان و هنرمندان مربوط است. هنرمندان کشور باید در نظر داشته باشند که فرهنگ نیز همچون اقتصاد نباید دولتی اداره شود و باید بخش خصوصی و اعضای صنوف هنری و فرهنگی به اداره امور خود مبادرت کنند.



رضا کیانیان نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت حفظ سرمایه‌های فرهنگی گفت : همانگونه که حفظ سرمایه اقتصادی دارای اهمیت هستند، سرمایه‌های فرهنگی کشور نیز از ارزش فوق‌العاده‌ای برخوردارند چون تکرار ناپذیرند و باید کاری کنیم تا نسلهای بعد بتوانند از تجربیات این سرمایه‌های ارزشمند بهره ببرند. وی از سرمایه‌های فرهنگی به‌عنوان شناسنامه فرهنگی کشور یاد کرد.