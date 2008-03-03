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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۲۶

شهردار تهران:

اداره سالنهای نوساز سینما به هنرمندان واگذار می شود

اداره سالنهای نوساز سینما به هنرمندان واگذار می شود

شهردار تهران شب گذشته در دیدار با داوران دومین جشنواره فیلم محله گفت : اداره سالنهای نوساز سینما را به هنرمندان واگذار می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این دیدار رضا کیانیان، رخشان بنی اعتماد، پرویز پرستویی، حبیب رضایی، آتیلا پسیانی، کمال تبریزی و امیرحسین ندایی از وضعیت مسایل هنری کشور با محمد باقر قالیباف شهردار تهران صحبت کردند.

شهردار تهران نیز در مورد نقش هنر گفت : با بهره‌گیری از هنر، مدیریت شهری سرعت، تداوم و عمق بیشتری می‌یابد. لذا در جهت پیشبرد امور شهر تهران جلسات بسیاری را با هنرمندان داشته و خواهم داشت.

وی انسجام صنفی هنرمندان کشور را شرط اساسی و ضروری برای ایفای نقش فرهنگ‌ساز هنر دانست و اضافه کرد : بهتر است هنرمندان در تعامل بیشتر با جامعه باشند و از مشارکت مردم برای اعتلای هنر بهره گیرند.

قالیباف تجربه خیرین مدرسه ساز را مثال زد و آن را به‌ عنوان کاری ماندگار ومعنوی برخاسته از مشارکت واقعی مردم ستود.

شهردار تهران تاکید کرد : باید شرایطی ایجاد کرد تا مردم در امور فرهنگی همچون ساخت فیلم، ساخت سالن تئاتر و ساخت سالن سینما مشارکت داشته باشند.

قالیباف با اشاره به احداث مراکز مذهبی، فرهنگی و هنری متعدد توسط شهرداری تهران در طول دو و نیم سال اخیر گفت : چون معتقدم که اداره سالنهای نمایش و مراکز فرهنگی و هنری را باید نخبگان و خبرگان همان صنف عهده‌دار شوند، اعلام آمادگی کرده‌ام که مدیریت سالنهای نوساز سینما و تئاتر را به خانه سینما و خانه تئاتر واگذار کنیم بی‌آن‌که چشمداشت سودآوری از این امر داشته باشیم.

قالیباف تاکید کرد : معتقدیم که اداره اماکن فرهنگی و هنری پیش از آنکه وظیفه شهرداری باشد وظیفه نخبگان و هنرمندان مربوط است. هنرمندان کشور باید در نظر داشته باشند که فرهنگ نیز همچون اقتصاد نباید دولتی اداره شود و باید بخش خصوصی و اعضای صنوف هنری و فرهنگی به اداره امور خود مبادرت کنند.

رضا کیانیان نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت حفظ سرمایه‌های فرهنگی گفت : همانگونه که حفظ سرمایه اقتصادی دارای اهمیت هستند، سرمایه‌های فرهنگی کشور نیز از ارزش فوق‌العاده‌ای برخوردارند چون تکرار ناپذیرند و باید کاری کنیم تا نسلهای بعد بتوانند از تجربیات این سرمایه‌های ارزشمند بهره ببرند. وی از سرمایه‌های فرهنگی به‌عنوان شناسنامه فرهنگی کشور یاد کرد.

کد مطلب 649108

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