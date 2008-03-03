به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در دومین روز از سفر خود به عراق در جمع علما، روسای دانشگاهها، فرهیختگان و ادیبان این کشور تعهد و مسئولیت بزرگ علما و فرهیختگان را دعوت به معنویت، عدالت و حفظ کرامت انسانی در مناسبات جهانی دانست و تصریح کرد : هولوکاست واقعی در سرزمین فلسطین در جریان است اما سازمانهای بین المللی اسیر دست زورمندان همچنان سکوت کرده اند.



وی با تاکید بر اینکه مناسبات حاکم بر جهان ظالمانه و غیر عادلانه است، اظهار داشت : بزرگترین سازمانهای بین المللی تحت فشار و نفوذ قدرتهای بزرگ قرار دارند و این سازمانها از اساس با هدف تامین منافع قدرتهای بزرگ تشکیل شده اند.



رئیس جمهور با بیان تاریخچه تشکیل سازمانهای بین المللی خاطرنشان کرد : شورای امنیت بعد از جنگ جهانی دوم و به دست پیروزمندان جنگ تشکیل شد و ساختار آن به گونه ای است که بدون موافقت اجماعی قدرتهای بزرگ نمی تواند تصمیم بگیرد .



وی با بیان اینکه اعضای این شورا از امتیاز ویژه و مصونیت کامل برخوردار هستند، اضافه کرد : ساختار این سازمانها به گونه ای تنظیم شده است که هیچ دولت و ملتی نمی تواند از آنها شکایت کند و اصلا اجازه نمی دهند رایی علیه خودشان در این نهاد صادر شود و اساساً به همین دلیل است که بعضی از این قدرتها مطلق العنان هستند.



رئیس جمهور اظهار داشت : قدرتهای بزرگ هر ظلمی که بخواهند به کشورها و ملتها وارد می کنند و به هیچ مرجع بین المللی پاسخگو نیستند و هر دولت و ملتی که در برابر زیاده خواهی آنان بایستد از ابزار شورای امنیت علیه آن استفاده می کنند .



وی با تاکید بر اینکه تصمیمات شورای امنیت عاری از عدالت، معنویت و حفظ کرامت ملتها است، به اوضاع اسفبار فلسطین اشاره کرد و گفت : در پی سکوت سازمانهای بین المللی مردم بی دفاع و زنان و کودکان فلسطینی را در خانه خود می کشند و خانه های آنها را خراب می کنند .



رئیس جمهور با اشاره به اینکه شصت سال است که فلسطین را در فشار، آوارگی و جنگ نگه داشته اند، خاطرنشان کرد : هولوکاست واقعی در سرزمین فلسطین در جریان است اما سازمانهای بین المللی که اسیر دست زورمندان هستند سکوت کرده و قادر به هیچ اقدامی نیستند .



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مناسبات حاکم بر جهان به پایان راه خود رسیده است، تاکید کرد : با مناسبات حاضر امکان برقراری عدالت، امنیت و صلح پایدار در جهان وجود ندارد و ملت های جهان باید به فکر چاره حل این معضلات باشند.



وی ادامه داد : مردم جهان از روابط حاکم بر دنیا مایوس شده اند چرا که ملتها تشنه عدالت، نیکی و خوبی هستند.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه فطرت الهی، انسانها را به حق جویی و حق طلبی می کشاند، گفت : ملتها از اینکه کرامت آنها حفظ نمی شود و تحقیر می شوند ناراضی هستند .



رئیس جمهور با بیان اینکه عدالت، اخلاق کریمه، محبت و عشق و احترام به انسانها از جمله اموری هستند که همه انسانها با آن اتفاق نظر دارند، تصریح کرد : ملتها می توانند در کنار هم ، نهضت خداپرستی و عدالت خواهی را در جهان تقویت کنند و ملتهای عراق و ایران صدها سال منادی این ارزشها بوده اند .



رئیس جمهور ماموریت بزرگ امروز را دل شستن و دست شستن از مناسبات جهانی دانست و تصریح کرد : باید سراب سازمانهای بین المللی برای ملتها تشریح شود، ملتها فقط به توانمندی خودشان متکی باشند و به قدرت و اقتدار ملی و تلاشهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود اکتفا کنند.



دکتر احمدی نژاد سرزمین عراق را مهد پرورش اندیشمدان، علما و مجاهدان بزرگ دانست و گفت : نقش سرزمین عراق در شکل گیری تمدن بشری و صیانت از حریم خداپرستی و عدالت، نقش ممتازی است.



رئیس جمهور با دعوت از علما، دانشگاهیان، هنرمندان عراق به همکاری و هم اندیشی متقابل، خاطرنشان کرد : اگر بنا باشد در مناسبات ظالمانه امروز جهان تغییر اساسی ایجاد شود، باید ملت دو کشور پیشگام و پیشقراول باشند.



وی با اشاره به اینکه عراق سرزمین نور وهدایت است، گفت : عراق سرزمین پیامبران الهی، سرزمین موحدان و خداپرستان و سرزمین 6 خورشید درخشان اهل بیت پیامبران است.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه همه ملتهای جهان راه حل مصائب بشریت را بازگشت به خداپرستی و عدالت می دانند، گفت: خواسته های بشریت امروز شعارهایی است که سرزمین عراق صدها سال فریادگر آن بوده است و دو ملت همواره پشتیبان و مروج فرهنگ آن بوده اند.



رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود، نقش علما و نخبگان را در هر کشوری ممتاز و یگانه دانست و اظهار داشت : حضور و بالندگی تمدنها در منطقه خاورمیانه نشانه مهمی از حضور استعدادها و خلاقیت علما و بزرگان یک ملت است.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه حیات متکامل بشری و جوشش اندیشه انسانی به طور دایم البته با فراز و نشیبهایی در منطقه خاورمیانه در جریان داشته است، گفت : آثار علمی، هنری، ادبی و ارزشهای انسانی آخرین حلقه های زنجیره ای هستند که ما را به عمق تاریخ متصل می کنند.



وی تصریح کرد : در تمام تحولات تاریخی و فرهنگی نقش علما، خبرگان و فرهیختگان، ممتاز و برجسته بوده است و این قشر مظلوم عموماً نقش فکری جوامع را برعهده داشته و حافظان و حاملان کرامت انسانی هستند.



رئیس جمهور با اشاره به اینکه علما، دانشمندان و ادبا سرمایه اصلی ملتها را حفظ می کنند و ملتها را از عقبه های فقر عبور می دهند، گفت : این قشر به گونه ای نقش پیامبرانه دارند و بیدارگری، هدایت وحفظ کرامت انسانی را عهده دار هستند.



وی تاکید کرد : گنجینه فرهنگ اسلام و ادیان الهی در شرق و به خصوص در عراق و ایران آنقدر در ذات خود غنی است که تهاجمات و اشغالگریها که به زور سرنیزه متکی هستند، هرگز نخواهند توانست به آن آسیبی برسانند.

رئیس جمهور دین و فرهنگ و هنر را حافظ هویت و بنیادهای یک کشور وملت دانست و تصریح کرد: عالمان ، نخبگان و هنرمندان، سربازان خط مقدم جبهه مقابله با فرهنگ مهاجمان و تهاجم فرهنگی هستند.



دکتر احمدی نژاد گفت: امروز بدخواهان و مخالفان کرامت انسانی برای تثبیت حضور خود فقط به تهاجم فرهنگی اکتفا نمی کنند بلکه با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، رسانه ای و حتی آموزشی تهاجم همه جانبه علیه فرهنگ بومی ، ایمان و تمدن ملتها تدارک می بینند تا مقاومتها را در هم بشکنند و زمینه استقرار خود را فراهم آورند.



رئیس جمهور مسوولیت علما و دانشمندان در قبال تهاجم فرهنگی متجاوزان را سنگین دانست و تاکید کرد : فریاد وهشدار علما و نخبگان باید بر معطوف نمودن توجه مردم به هویت دینی وملی و صیانت و مراقبت از نسل جوان و مبارزه قاطع با ارزشهای ضد فرهنگی متمرکز شود.