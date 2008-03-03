آمار تائید صلاحیت شدگان انتخابات در کردستان به 96 نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده، ظهر امروز در مراسم بزرگ شور انتخابات اظهار داشت: تا صبح امروز و بنا به اعلام وزارت کشور آمار افراد تائید صلاحیت شده در پنج حوزه انتخابیه استان کردستان به 96 نفر رسیده است.

وی ادامه داد: در ابتدا توسط اعضای هیئت های اجرایی و نظارت استان صلاحیت 55 نفر مورد تائید قرار گرفت که در چند روز اخیر صلاحیت 41 نفر دیگر نیز توسط شورای نگهبان تائید شده و آمار داوطلبان تائید صلاحیت شده در استان را تا صبح امروز به عدد 96 رسانده است.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان ضمن تقدیر از برگزار کنندگان مراسم شور انتخابات اظهار داشت: باید با برگزاری این چنین محفل های شادی زمینه ها را برای حضور بیشتر اقشار مختلف مردم در انتخابات به ویژه نسل جوان مهیا کرد.

حسن زاده خاطرنشان کرد: جوانان ایران اسلامی در تمامی صحنه ها حضوری موفق داشته و به عنوان الگوی نمونه در میان جوانان دیگر ملل به شمار می روند.

وی با اشاره به پیروزی هسته ای ایران اسلامی بیان داشت: پیروزی هسته ای ملت ایران در راستای اعتماد به جوانان به دست آمد و امیدواریم مردم این بار هم با حضور خود در انتخابات مایه سربلندی و عزت ایران اسلامی باشید.

گردهمایی بزرگ شور انتخابات به همت سازمان ملی جوانان استان کردستان و با همکاری استانداری کردستان، جمعیت هلال احمر استان، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و مراکز آموزش عالی استان برگزار شد.