گازرسانی به تعدادی از روستاهای شهرستان کمیجان آغاز شد

عبدالحسین بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: گازرسانی به روستاهای اسفندان، چلپی، کوت آباد، کلوان و خمارباقی صورت گرفته است.

وی افزود: گازرسانی به روستاهای مذکور از محل منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی اجرا شده است که هزینه تامین کالا و اجرای این پنج پروژه بالغ بر 17میلیارد و 937 میلیون ریال شده است.



بشیری عنوان کرد: جهت گازرسانی به این پنج روستا، 50 هزار متر خط تغذیه شبکه گاز از نوع فولادی و پلی اتیلن اجرا و یک عدد ایستگاه تقلیل فشار سی جی اس به ظرفیت 20 هزار متر مکعبی و دو عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس هرکدام به ظرفیت دو هزار و 500 متر مکعبی نصب شده است.



وی همچنین عملکرد شرکت گاز استان مرکزی در سال جاری را در بخش شبکه 47 کیلومتر و در بخش انشعابات 9 هزار و 470 عدد اعلام کرد و بیان داشت: در بخش اجرای شبکه سه برابر برنامه مصوب و در بخش نصب انشعابات 5/1 برابر برنامه مصوب شرکت گاز استان مرکزی عملیات گازرسانی صورت گرفته است و تعداد روستاهای گازدار استان را 225 روستاست.