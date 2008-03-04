آغاز هفته های سرنوشت ساز برای تیم های صدر جدولی

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاههای برتر کشور که با حضور 10 تیم از شهریورماه سال جاری آغاز شده بود پس از یک ماه تعطیلی ازسر گرفته می شود. براین اساس روز پنجشنبه 16 اسفندماه پارس جنوبی نایب قهرمان لیگ برتر میهمان تیم قعر جدولی کارگران کرمانشاه خواهد بود. تیم پارس جنوبی با پیروزی بر این تیم موقعیت خود را در جدول رده بندی تغییر نداده و همچنان در رده دوم جدول باقی می ماند.

اما دومین دیدار حساس این هفته در کرمان و بین دو تیم مدعی شهرداری کرمان و فولاد سپاهان اصفهان برگزار می شود. تیم فولاد سپاهان در صورت برد یا شکست در این دیدار جایگاه اولی خود را در جدول حفظ می کند. اما شهرداری چی های کرمان اگر بازی پنجشنبه را ببرند می توانند به امید کسب پیروزی برابر پارس جنوبی در هفته هفدهم لیگ به جایگاه دومی جدول بیاندیشند. پیروزی شهرداری بر فولاد می تواند تیم پارس را به رده سوم جدو نزول دهد.

در دیگر بازیهای این هفته صنعت مس کرمان نیز میزبان تربیت بدنی بهبهان است. این تیم نیز با توجه با جایگاه چهارمی جدول دغدغه ای برای دیدار هفته شانزدهم خود ندارد. دانشگاه آزاد اسلامی و باشگاه فولاد سپاهان نوین اصفهان چهارمین دیدار هفته جاری را خود را در تهران برگزار می کنند. دانشگاه آزاد با داشتن 17 امتیاز شرایط بهتری برابر حریف خود داشته و برای خود پیش بینی پیروزی دارد.

آخرین دیدار این هفته نیز پنجشنبه عصر بین دو تیم تربیت یزد و هپکو اراک و به میزبانی یزدی ها صورت می گیرد. اراکی ها با داشتن تنها یک اختلاف امتیاز با تربیت یزد باید به فکر پیروزی در برابر حریف خود باشند زیرا در صورت شکست باید جایشان را در جدول با یکدیگر جابجا کنند.

تمامی 10 تیم حاضر در لیگ برتر 15 بازی خود را تا هفته پانزدهم برگزار کرده اند . سه هفته باقیمانده از لیگ برتر هندبال کشور برای چهار تیم صدر جدولی لیگ از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا نزدیکی امتیازات و برد و باخت ها می تواند رده بندی هر کدام از تیم ها را در جدول به هم بزند. این در حالی است که فولاد سپاهان بدون هیچ شک و شبهه ای به فکر قهرمانی مجدد خود در لیگ برتر سال 86 است.

در پایان هفته پانزدهم لیگ برتر، تیم فولاد سپاهان با کسب 29 امتیاز همچنان در صدر جدول است، تیم پارس جنوبی نیز با 25 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را در اختیار دارد و تیم شهرداری کرمان با 24 امتیاز در رده سوم جدول است. تیم های صنعت مس کرمان با 22 امتیاز، دانشگاه آزاد با 17 امتیاز، فولاد نوین سپاهان اصفهان با 13 امتیاز، هپکو اراک و تربیت بدنی بهبهان هر کدام با 7 امتیاز و تربیت یزد با 6 امتیاز رده های چهارم تا نهم جدول را دارند. تیم کارگران کرمانشاه نیز همچنان بدون امتیاز در قعر جدول قرار دارد.