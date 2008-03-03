مهمترین مسئله جهان اسلام وحدت و انسجام است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام احمد علم الهدی، ظهر امروز در همایش قرآن اتحاد ملی و انسجام اسلامی در تالار نور مشهد افزود: توحید پروردگار و توحید فراگیر جهانی جز با وحدت قابل توسعه نیست.

وی وحدت را نیازمند یک محور دانست و با اشاره به حدیث ثقلین و آیات قرآن کریم ادامه داد: تحقق نقطه وحدت در جامعه اسلامی توسل به حبل الله است که در عرصه اندیشه و احساس کفر به طاغوت و ایمان به خداوند پدید می آید.

معاون دانشکده علوم قرآنی مشهد و دبیر این همایش نیز وضعیت دانشکده های علوم قرآنی را در کشور غریب خواند و افزود: یکی از اهداف این همایش تعریف واقعی دانشکده های علوم قرآنی است که به صورت منطقه ای برگزار می شود.

وی تعداد آثار شرکت کننده در همایش را 35 مقاله عنوان کرد و بیان داشت: از این میان پنج مقاله انسجام اسلامی و راهکارهای آن (محمد هادی عبدخدایی)، اتحاد ملی وانسجام اسلامی(محمد رضا عطایی)، وابستگی و همگرایی در آموزه های اسلامی (رضا وطن دوست)، پاتولوژی اتحاد در قرآن (رضا حمیدی) و وحدت در قرآن کریم( موسی الرضا حیدری) برگزیده شدند.

علم الهدای از برگزاری کنگره بین المللی قرآن اتحاد ملی و انسجام اسلامی در اردیبهشت ماه 87 خبر داد و گفت: مرحله پایانی همایش های منطقه ای و برگزاری کنگره بین المللی در تهران است که مقالات برگزیده پنج منطقه کشور در سطح بین المللی مطرح می شود.

در این همایش مقالات برگزیده مورد تقدیر قرار گرفت.