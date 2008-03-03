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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۵۹

همایش مربیان بهداشت شهرستانهای استان تهران در کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: همایش مربیان بهداشت آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در مرکز تربیت معلم حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج برگزار شد.

کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و دبیر این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این همایش سه روزه کارگاهی با هدف به روز کردن اطلاعات مربیان و متولیان بهداشت آموزش و پرروش شهرستانهای استان تهران برگزار شده است.

الهه حسن پورافزود: در این همایش سرفصلهای بهداشت جسمی، روانی و اجتماعی، بهداشت مدارس، بهداشت محیط، بیماریهای نوپدید و بازپدید، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، چگونگی مواجهه با بلایای طبیعی که جزء وظیفه مربیان بهداشت است، ارائه می شود.

وی افزود: در این همایش از اساتید فن و کسانی که دست اندرکار امر سلامت در سطح کلان هستند کمک گرفته شده است.

در این همایش حدود 150 مربی بهداشت حضور دارند که بیشتر این افراد در مقطع ابتدایی فعالیت می کنند.

کد مطلب 649117

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