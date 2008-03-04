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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۸:۵۳

300 مربی بهداشت در شهرستانهای استان تهران فعالیت می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: در مدارس شهرستانهای استان تهران با وجود یک میلیون و 250 هزار دانش آموز تنها 300 مربی بهداشت فعالیت می کنند.

الهه حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در جهان به ازای هر 750 دانش آموز یک مربی بهداشت وجود دارد و بر همین اساس مدارس کشور به 17 هزار مربی بهداشت نیاز دارند و این میزان برای مدارس شهرستانهای استان تهران به هزار نفر می رسد.

وی افزود: توانمندسازی مربیان بهداشت از نظر علمی و اجرایی تا حدودی می تواند مشکل کمبود مربیان را رفع کند و لازم است در این شرایط از پتانسیل مربیان بهداشت موجود استفاده کافی برد.

این مسئول خاطرنشان کرد: سال گذشته در کشور 350 مربی بهداشت جذب شدند که از این تعداد 18 نفر در شهرستانهای استان تهران مشغول به کار شدند.

حسن پور بیان داشت: به منظور رفع کمبود مربیان بهداشت در مدارس فاقد مربی از رابطین بهداشت کمک گرفته شده است که این افراد از میان مدیران، معاونین علاقمند انتخاب شده اند.

کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران همچنین یادآور شد: در سال جاری 100 بهداشت کار به منظور انجام معاینات و تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان به صورت شرکتی به مدارس شهرستانهای استان تهران اعزام شده اند.

وی یادآور شد: بر اساس بخشنامه های اجرایی سازمان، نیروهای پزشک و پیراپزشک فرهنگی در سال جاری می توانند در صورت تمایل به عنوان مراقب سلامت مشغول به کار شوند.

کد مطلب 649118

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