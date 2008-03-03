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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۷

دو هزار شهید در اماکن متبرکه کرج به خاک سپرده شده اند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف شهرستان کرج گفت: هم اکنون حدود دو هزار شهید در اماکن متبرکه این شهرستان دفن شده اند.

مهدی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: شهرستان کرج دارای 23 امامزاده است که پنج امامزاده آن در مرکز شهر واقع شده است.

وی افزود: تا پیش از راه اندازی بهشت سکینه این شهرستان در این اماکن دفن اجساد صورت می گرفت اما این اقدام در حال حاضر ممنوع شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: عطر افشانی مزار شهدا، برگزاری مراسمهای عزاداری در سوگ امام حسن مجتبی(ع)، پیامبر اکرم (ص) و امام رضا (ع) در امامزاده های این شهرستان در روز 28 صفر و غبارروبی اماکن متبرکه از اقدامات این اداره در هفته وقف است. 

کد مطلب 649123

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