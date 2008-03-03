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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۰

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تیم ملی والیبال ایران با الجزایر، ایتالیا و آرژانتین همگروه شد

تیم ملی والیبال ایران با الجزایر، ایتالیا و آرژانتین همگروه شد

طبق قرعه کشی مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2008 چین، تیم ملی کشورمان با تیم های الجزایر ، ایتالیا و آرژانیتن همگروه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس قرعه کشی مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2008 پکن تیم ملی کشورمان در گروه آسیا با تیم های کره جنوبی، ژاپن (میزبان)، استرالیا، تایلند، الجزایر، آرژانتین و ایتالیا دیدار می کند.

دیدارهای والیبال انتخابی المپیک در قاره آسیا از 10 خرداد آغاز می شود و تیم ملی کشورمان در نخستین دیدار خود باید به مصاف الجزایر می رود. این رقابت ها تا 18 خرداد ادامه خواهد داشت.

همچنین براساس قرعه کشی انجام شده، رقابت های انتخابی المپیک در قاره اروپا با حضور تیم های چین تایپه، کوبا و اسپانیا در کشور آلمان پیگیری می شود. ضمن اینکه تیم های پورتوریکو، لهستان و اندونزی هم دیدارهای خود برای کسب مجوز المپیک را در پرتغال برگزار خواهند کرد.

مسابقات والیبال انتخابی المپیک در آلمان و پرتغال به ترتیب در فاصله زمانی 2 تا 4 و 9 تا 11 خرداد ماه برگزار خواهد شد و در پایان یک تیم از هر گروه به مسابقات المپیک 2008 چین راه پیدا می کند.

این در حالیست که از گروه ژاپن دو تیم می توانند به المپیک صعود کنند. در صورتیکه هر دو تیم اول آسیایی باشند مشکلی برای حضور آنها در المپیک به وجود نمی آید اما اگر دو تیم اول اروپایی باشند تیم اول به طور مستقیم راهی المپیک می شود و بهترین تیم آسیایی هم به جای تیم دوم راهی چین می شود.

تیم ملی والیبال کشورمان برای چهارمین بار در رقابت های انتخابی المپیک شرکت می کند.

کد مطلب 649124

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